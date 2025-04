Možda je ne vidite, možda o njoj ne razmišljate svakog dana – ali štitna žlezda neumorno radi za naše telo, od prvog jutarnjeg daha do poslednjeg koraka dana. Kada ona nije u ravnoteži, nismo ni mi. Zato je i ovog proleća na put po Srbiji krenuo karavan besplatnih pregleda štitne žlezde pod nazivom „Tvoja štitna, tvoj štit”, koji brine o tom nevidljivom štitu zdravlja. Karavan je više od obične zdravstvene akcije – to je putujući poziv na prevenciju i brigu o sebi koje je udruženje „Heroine“ realizuje uz podršku Fondacije Mozzart.

Nakon prestonice, karavan će danas i sutra biti u Somboru, potom ide za Vrbas, Pančevo i Topolu. Mobilna ambulanta potom putuje na Zlatibor, pa u Ćupriju, Kuršumliju, Prokuplje, Niš, Pirot, Zaječar, Raču i Kulu. Posle puta po Srbiji karavan se ponovo vraća u Beograd, gde će se besplatni pregledi obavljati u periodu od 23. do 25. maja, a velika završnica biće upravo na dan kada se širom planete obeležava Svetski dan štitne žlezde. U svakom gradu pacijentima će ordinacija biti dostupna dva dana, na poznatim lokacijama, u intervalu od 13 do 19 časova, dok je zakazivanje pregleda od 12.30 do 13 časova. Tačne lokacije gde je karavan stacioniran možete videti na Instagram stranici Fondacije Mozzart. Besplatni pregledi namenjeni su za žene i muškarce od 20 do 60 godina, koji nemaju postavljenu dijagnozu i ne primaju terapiju za poremećaj rada štitne žlezde.