Prirodno je najbolje 6 namirnica bogatih kolagenom: Ovaj nutrijent jača kožu, olakšava bolove u zglobovima i održava krvne sudove elastičnim

Foto: Shutterstock

Mnoge namirnice (uključujući one koje već možda jedete) dobar su izvor kolagena. On potencijalno ima dosta koristi za zdravlje kože, kose i zglobova. Pored toga, hrana koja sadrži vitamine i minerale, kao što su vitamin C, vitamin D, kalcijum, bakar i cink, takođe će pomoći u podršci ovom procesu izgradnje kolagena.