Evo mogućih razloga za to:

To znači da vam jedna šoljica kafe možda neće dati isti podsticaj kao ranije. Umesto da osetite nalet energije, možda nećete osetiti ništa. I trebaće vam više kafe samo da biste se osećali budno, iako to može dovesti do drugih problema, kao što su povećana tolerancija ili poremećaji spavanja.