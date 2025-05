- Često se pitamo kada su krpelji najaktivniji? Obično su aktivniji u popodnevnim satima i to u većoj hladovini gde sunce slabije dopire. Mogu se zakaćiti za vase dete ili vas čak i tokom noći. Mnogi roditelji pribegavaju vađenju krpelja rukom tako što ga pre toga preliju uljem, alkoholom ili nekon drugom tečnošču. Nikada ne savetujem da se krpelji vade samoinicijativno niti da se posipaju raznim vrstama tečnosti jer sve to može dovesti do toga da krpelj pre nego ga izvadite “ispvraća” sadržaj koji nosi Boreliju koja izaziva Lajmsku bolest. Takođe uvek postoji opasnost da se krpelj ne izvadi ceo već da zaostane deo krpelja duboko pod kožom. Krpelj se može izvaditi ali bez utvrđivanja da je zaražen Bolelijom ili ne.