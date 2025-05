- Učestalo žvakanje žvaka, naročito oni koji to rade intenzivno, može da dovede do zamora vilice, pa čak i do pogoršanja problema sa viličnim zglobovima. Imala sam pacijente koji se žale na glavobolje i pucketanje u vilici, a često sve to povežemo sa preteranim žvakanjem žvak - kaže dr Katriz Ostin, estetski stomatolog i autorka podkasta Let’s Talk Smiles.