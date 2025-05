barotrauma Sinusi i nagle promene pritiska: Šta je aerosinusitis i kako da znate da li ste u riziku?

Foto: Shutterstock

Kada dođe do značajne razlike između pritiska vazduha unutar sinusa i spoljašnjeg vazduha - što je individualno i najčešće podrazumeva negativan pritisak u sinusima - dolazi do tzv. barotraume sinusa. To je bolna upala sluzokože sinusa, koja u težim slučajevima može da izazove i krvarenje u samu sluzokožu.