To je zato što duboka ugnječenja mogu da izazovu mikropukotine koje omogućavaju bakterijama da prodru u konzervu i kontaminiraju sadržaj. Iako same bakterije nisu nužno opasne, kada su lišene kiseonika , kao što je slučaj unutar zatvorenih konzervi, mogu da proizvedu veoma toksične materije .

- Ako konzerva prska tečnost kada se otvori, to može da bude posledica nakupljenog gasa zbog razmnožavanja mikroorganizama . To ne samo da utiče na ukus i kvalitet hrane, već predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik - naglašava on.

- Izuzetno niske temperature mogu da dovedu do pucanja konzerve, što omogućava prodiranje vazduha i vlage, a to pak vodi do rđe i moguće kontaminacije - objašnjava on.