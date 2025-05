Nivoi glukoze ili šećera u krvi jasan su pokazatelj koliko je naše telo fino usklađeno i koliko različiti faktori utiču na njegove pojedine funkcije. Kada čujemo za povišene ili snižene vrednosti šećera u krvi , obično odmah pomislimo na dijabetes. I to je sasvim razumljivo. Međutim, postoji čitav niz drugih situacija u kojima može da dođe do ovog poremećaja.

Normalne vrednosti glukoze u krvi kod osoba koje nemaju dijabetes kreću se od 4,0 do 5,9 mmol/L pre obroka, dok nakon obroka šećer može da poraste i do 7,8 mmol/L. Kod osoba sa dijabetesom dozvoljava se nivo glukoze natašte do 7 mmol/L, a posle obroka do 8,5 mmol/L kod dijabetesa tipa 2, odnosno do 9 mmol/L kod tipa 1.