Proleće je vreme kada se neki od nas često susreću sa tegobama, kao što su zapušen nos, kijanje, suzne i crvene oči. Ukoliko se te tegobe jave po prvi put, većina razmišlja o prehladi ili virusnoj infekciji. Ako tegobe potraju više dana i to bez povišene telesne temperature, treba razmisliti o alergijskoj kijavici. Svakako, veliki broj ljudi u ovom periodu ima već dobro poznate tegobe od ranijih godina i svesni su svoje polenske alergije. Sve te tegobe dodatno otežavaju kvalitet života, remeteći dnevne aktivnosti i spavanje noću. Smanjuju i dovode do značajnog pada koncentracije tokom rada ili učenja, dovode do nervoze, neispavanosti i često do potištenosti, nervoze, umora i agresivnog ponašanja. I odrasli i deca su suočeni sa istim tegobama, kao i njihovim posledicama po kvalitet života. Upravo nasuprot njihovom objektivnom pogoršanju zdravstvenog i psihičkog stanja, prolepšanje vremena, visoke spoljne temperature tj “lepo vreme”, vetar, izlazak u prirodu dodatno pogoršava stanje alergičara.