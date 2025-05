Operacija prostate sa Tulijum laserom od 200 vati je netraumatična procedura, pri kojoj se tanko optičko vlakno uvodi kroz prirodni urinarni put kod muškarca sve do same žlezde. Tu se emituje intezivna svetlosna energija, tkiva se zagrevaju i dolazi do efekta isparavanja (vaporizacija). Tkivo prostate se pažljivo uklanja milimetar po milimetar, do kapsule, kako bi se oslobodio protok urina.