Tokom radioterapije, visoka doza zračenja usmerena je na mesto gde se karcinom nalazi, što dovodi do oštećenja DNK tumorskih ćelija i protoka krvi u tumoru. Na taj način zračenje onemogućava dalji rast malignih ćelija i njihovo razmnožavanje, što na kraju rezultira odumiranjem tumorskih ćelija. Kako bi rezultati lečenja bili uočljivi, odnosno kako bi smanjenje tumora kao posledica zračenja bilo vidljivo, neophodno je da prođe nekoliko sedmica ili meseci. Tokom našeg razgovora, dr Tubin detaljno je objasnio svoj pristup radijacionoj onkologiji.

Pacijent obično dođe na jedan dan, da bismo obavili inicijalni razgovor, koji traje 45-60 minuta. Nakon toga se, obično tokom istog dana, uradi CT i MRT radi planiranja i simuliranja tretmana, što traje 60-90 minuta. Nakon toga, pacijent je slobodan, a ja sa medicinskim fizičarem pravim plan zračenja. To može da traje 5-10 dana. Kada je plan gotov, počinje terapija.

Tretman se obično radi jednom dnevno, svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, dakle 5 puta sedmično. Jednom sedmično, ja obavim kontrolu pacijenta, radi evaluiranja kolateralnih efekata. Dnevni tretman traje do 30 min, a ukupno, u zavisnosti od tehnike i toga šta se zrači, od 3 dana, pa do 5 i više sedmica.