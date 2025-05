Što se tiče vitamina C, pošto ljudsko telo ne može da sintetiše ovaj hranljivi sastojak, najbolji izvor je vaša ishrana. Vitamini rastvorljivi u vodi poput C ne zadržavaju se u vašem sistemu dugo vremena, pa bi moglo biti korisno podeliti dozu i uzimati manje količine C dva do tri puta dnevno umesto odjednom, dajući vašem telu više vremena da apsorbuje hranljivi sastojak na način na koji bi to učinilo iz hrane, sugeriše Medicinski fakultet Ikan na Maunt Sinaju u Njujorku.