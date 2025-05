Istraživači su se fokusirali na inflamatorne (upalne) proteine u krvi . To su molekuli koje telo proizvodi kada je pod stresom ili se bori sa infekcijom .

Zapanjujuće je to što su se promene dogodile čak i kod mladih, zdravih osoba i to nakon samo nekoliko noći lošeg sna.

- To je posebno zabrinjavajuće s obzirom na to koliko često odrasli imaju loš san – a oko četvrtine ljudi radi u smenama koje narušavaju ritam spavanja - kaže Ani Kurtis, vanredna profesorka na Fakultetu farmacije i biomolekularnih nauka, RCSI Univerzitet za medicinu i zdravstvene nauke.

Istraživači su takođe otkrili da je vreme kada je krv uzeta igralo značajnu ulogu: nivoi proteina su se razlikovali između jutra i večeri, a razlike su bile još izraženije kada je san bio uskraćen. To ukazuje na to da san ne utiče samo na sastav krvi, već i na to u kom trenutku se te promene najviše uočavaju.