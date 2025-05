Ali kako imuni sistem zna kada je dan? Upravo je to ono što je istraživanje, objavljeno u časopisu Science Immunology , otkrilo. Naši nalazi mogli bi na kraju doneti koristi u lečenju inflamatornih stanja.

Na molekularnom nivou, ovi cirkadijalni ritmovi se regulišu preko genetski kodiranog, višekomponentnog časovnika poznatog kao cirkadijalni sat. Gotovo sve ćelije imaju komponente za cirkadijalni sat. Međutim, kako one funkcionišu unutar različitih tipova ćelija da bi regulisale njihovo ponašanje, još uvek se ne razume dovoljno.

To nas je dovelo do otkrića da ove važne imune ćelije poseduju unutrašnji, svetlom regulisani cirkadijalni sat koji ćelijama signalizira da je dan (kao neki alarm). To pojačava njihovu sposobnost da ubijaju bakterije.