Zašto je šećer iz napitaka toliko štetan? Odgovor leži u načinu na koji telo metaboliše šećer. Gazirani napici i voćni sokovi sadrže "izolovane" šećere - bez vlakana, proteina i drugih hranljivih sastojaka - što izaziva nagli skok šećera u krvi i preopterećuje jetru. To može da dovede do stvaranja masnoća u jetri i do insulinske rezistencije - koraka ka dijabetesu.