Novi objekat u ulici Beogradska 21 deo je prestižne međunarodne mreže “World of Hearing”, jedan je od 6 takvih objekata u Evropi i jedan od 22 takvih objekata na svetu. Cilj je jasan – omogućiti osobama sa oštećenjem sluha najviši nivo usluge, uz vrhunsku tehnologiju i pristup koji je u potpunosti usmeren na korisnika.

“Experience Room” nije samo tehnička inovacija – to je način da slušanje ponovo postane prirodno, prijatno i deo života. Upravo tu se spajaju vrhunska tehnologija i ono što je nama najvažnije – čovek kome pomažemo.

U novootvorenom centru Svet Sluha u Beogradu, kompanija Audio BM donosi još jednu inovaciju koja korisnicima olakšava proces izbora slušnog aparata – reč je o “ Lift and Learn” tehnologiji.

Ova interaktivna digitalna tehnologija omogućava posetiocima da se na jednostavan i intuitivan način upoznaju sa svim modelima slušnih aparata, njihovim izgledom, funkcijama i razlikama – i to bez potrebe da odmah razgovaraju sa stručnjakom ili prolaze kroz brošure koje često deluju komplikovano.

Princip rada je vrlo jednostavan: svaki aparat nalazi se na svom mestu, a kada ga korisnik uzme u ruku – sistem automatski prepoznaje koji je model u pitanju i na ekranu ispred njega prikazuje sve važne informacije o tom konkretnom uređaju. Od tehničkih karakteristika, preko mogućnosti povezivanja sa telefonom, do stepena diskretnosti i načina nošenja – sve je jasno objašnjeno, u realnom vremenu.

“Lift and Learn” tehnologija nije samo demonstracija – to je pomoć u donošenju odluke. Uz nju, korisnik se oseća sigurnije, informisanije i aktivno učestvuje u izboru svog slušnog rešenja.

„Naš posao nikada nije bio samo tehnologija – već ljudi. Mi postojimo zbog naših korisnika i njihove potrebe da čuju, razumeju, komuniciraju i žive punim plućima. Naša misija je da im to omogućimo, u skladu sa najvišim svetskim standardima. 'Svet Sluha' u Beogradu je naš najnapredniji korak u toj misiji do sada.“

“Više od tri decenije prisutni smo na tržištu, a naša mreža poslovnica rasla je iz godine u godinu. Danas sa ponosom možemo da kažemo da imamo 24 poslovnice u Srbiji i još oko 20 u regionu – i to nije kraj. Naš cilj je da se, baš kao i do sada, razvijamo i širimo istom dinamikom, prateći najnovije svetske trendove u tehnologiji izrade slušnih aparata. Na taj način želimo da našim korisnicima, bez obzira na to gde se nalaze, omogućimo najbolju moguću negu sluha – dostupnu, stručnu i u potpunosti prilagođenu njihovim potrebama.”