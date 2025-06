- Što vam je toplije, to je veća verovatnoća da ćete dobiti grčeve u mišićima, a to je od čistog toplotnog efekta na mišiće. Kako mišići rade sve više i više, mogu se ukočiti od same toplote. Promene u elektrolitima, kao što su natrijum i kalijum, takođe mogu dovesti do grčeva u mišićima - kaže Higins.