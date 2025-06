„Semaglutid je lek koji se koristi u terapiji dijabetesa tip 2 i gojaznosti. To je verna kopija hormona koji se izlučuje iz gornjih partija creva, kao odgovor na ulazak hrane u tanko crevo. On pripada klasi agonista GLP-1 receptora i to nije nova klasa lekova. Semaglutid usporava pražnjenje želuca, pojačava osećaj sitosti i pomaže telu da efikasnije koristi insulin,“ objašnjava prof. dr Teodora Beljić Živković, lekar internista i subspecijalista endokrinolog iz KBC Zvezdara. „Sa semaglutidom smo ušli u novu eru lečenja šećerne bolesti. Lek se koristi jednom nedeljno i daje bolje vrednosti šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom tip 2, ali dovodi i do gubitka kilograma.”