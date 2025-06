Za razliku od bobičastog voća , lubenice rastu na zemlji, što ih izlaže svim vrstama zagađivača: prašini, prljavštini, prljavoj vodi, neodgovarajućem kompostu i tako dalje. Nakon što se uberu, mogu da pokupe još više zagađivača tokom skladištenja, rukovanja i transporta dok putuju od njive do prodavnice, a zatim od prodavnice do vašeg kuhinjskog pulta.

Od salmonele do listerije do ešerihija koli, ove bakterije vas mogu učiniti ozbiljno bolesnim. A ako se razbolite, verovatno ćete imati klasične simptome trovanja hranom poput mučnine, povraćanja i dijareje, koji se obično javljaju u roku od nekoliko sati do nekoliko dana nakon jela i traju otprilike isto toliko vremena.