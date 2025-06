Čak i najmanje rane, poput zanoktice, puknutog plika ili ujeda insekta, mogu da postanu veoma neprijatne ako dođe do infekcije - kada bakterije prodru u dublje slojeve kože.

Da bi se sprečila infekcija rane i omogućilo brže zarastanje, ranu bi uvek trebalo prvo temeljno očistiti, po mogućstvu čistom, hladnom, tekućom vodom. Ako rana samo malo krvari, ne bojte se da pustite da malo krvi da iscuri , jer će to pomoći rani da se sama očisti.

Ako je rana veoma mala, plivanje u moru joj neće nauditi, međutim, ako je rana veća ili dublja, nije dobra ideja previše je potapati u morsku vodu, jer so dodatno nagriza i omekšava ranu, pa će proces zarastanja duže trajati.

Iako narodna mudrost govori da more dobro "čisti" ranu, to se odnosi samo na male ogrebotine, a i more je potrebno da bude veoma čisto, što nije slučaj na javnim plažama.