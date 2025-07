O ovoim nedoumicama za portal Only My Health govorila je dr dr Sonakši Sačdeva Babar, stomatolog iz Nju Delhija.

Jedna studija objavljena u časopisu Journal of Oral and Maxillofacial Pathology istraživala je vezu između visine, genetike i impakcije umnjaka. Zaključak je da genetika i obrasci telesnog rasta utiču na to da li će umnjaci biti impaktirani, ali nema dokaza da oni sami po sebi povećavaju vilicu.