Da li ste nekad čuli za pojam krepitacije? Verovatno niste, ali je zato gotovo svakodnevno osećate. Krepitacija je onaj zvuk trenja, škripanja ili pucketanja koji se javlja kada se kosti i hrskavica pomeraju, ili kada dolazi do trenja između dve kosti povezane zglobom. U svakodnevnom govoru to zovemo pucketanje zglobova ili kostiju. Ponekad, međutim, ljudi primećuju da im zglobovi previše puckaju i to može da ih zabrine, jer postoji uverenje da to znači "slabost" ili čak neku bolest. Pa, da li je zaista tako? Ili je reč o još jednom mitu?