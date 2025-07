- Ipak, kada su u pitanju većina lekova, neželjene reakcije ili preterana osetljivost na sunčevu svetlost i toplotu su retke. To je zaista indivopeidualno i zavisi od slučaja do slučaja. Nisu svi koji uzimaju te lekove podložni ovim reakcijama - sve zavisi od pojedinca i sastava njegovog organizma. Ali se to ipak dešava dovoljno često da farmaceutske kompanije moraju da stave upozorenje na ambalažu leka - kaže dr Suzan Flejker, farmaceutkinja i direktorka farmacije u Zdravstvenom sistemu klinike Mejo.