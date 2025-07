Med takođe sadrži šećer i ugljene hidrate – i to u velikim količinama. Dakle, kada preterujete sa medom, nivo šećera u krvi ima tendenciju da naglo poraste. Ako ste dijabetičar, možete videti abnormalno povećanje nivoa šećera u krvi, što može biti opasno. Studija, objavljena u časopisu „Progress in Cardiovascular Diseases“ , navodi da dijete sa visokim sadržajem šećera, poput one sa obiljem meda, mogu dovesti do insulinske rezistencije.