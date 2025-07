Benigna uvećanja prostate se javljaju kod oko 50% muškaraca do 60 godina i do 90% muškaraca iznad 85 godina. Stanje ne dovodi do maligniteta, ali ako se ne prati i na vreme ne leči, može dovesti do ozbiljnijih problema sa mokrenjem, bešikom i bubrezima. Zato je važno da muškarac može da prepozna simptome i na vreme planira konsultaciju sa urologom: otežan početak mokrenja, slab mlaz, učestali nagoni, mokrenje u kapima, hitnost, noćna ustajanja – nikturija.