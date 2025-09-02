DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Slušaj vest

Flavan-3-oli – ponekad nazivani flavanoli ili katehini – su prirodna biljna jedinjenja koja pripadaju porodici flavonoida. Oni su deo onoga što biljkama daje boju i pomaže im u zaštiti od sunčeve svetlosti i štetočina.

Kod nas se pojavljuju u nekim od naših najpoznatijih namirnica: kakau, zelenom i crnom čaju, grožđu, jabukama, pa čak i nekim bobičastim voćem. Da li vam je poznata ona blaga kiselkasta ili gorka nota koju osećate u tamnoj čokoladi ili jakom čaju? E to su flavan-3-oli na delu.

Naučnici su odavno zainteresovani za njihove efekte na zdravlje. Godine 2022, studija Cosmos (Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study), koja je pratila preko 21.000 ljudi, otkrila je da flavanoli kakaa, ali ne i multivitaminski dodaci, smanjuju smrtnost od kardiovaskularnih bolesti za 27 odsto.

Naša studija je imala za cilj da istražuje još dublje, fokusirajući se posebno na njihove efekte na krvni pritisak i endotelnu funkciju (koliko dobro se krvni sudovi šire i reaguju na protok krvi).

- Analizirali smo podatke iz 145 randomizovanih kontrolisanih ispitivanja u kojima je učestvovalo više od 5.200 učesnika.

Studije su ispitivale delovanje različitih namirnica i suplemenata bogatih flavan-3-olima – poput kakaa, čaja, grožđa, jabuka i epikatehina – na dva važna pokazatelja zdravlja srca i krvnih sudova: krvni pritisak i funkciju unutrašnje obloge krvnih sudova, poznatu kao FMD (dilatacija posredovana protokom).

Studije su se kretale od kratkoročnih (jedna doza) do dugoročnih intervencija koje su trajale nedeljama ili mesecima. U proseku, učesnici su konzumirali oko 586 mg flavan-3-ola dnevno; otprilike količina koja se nalazi u dve do tri šolje čaja, jednoj do dve porcije crne čokolade, dve kašike kakao praha ili nekoliko jabuka.

Flavan-3-oli su podgrupa flavonoida, prirodnih biljnih jedinjenja sa jakim antioksidativnim svojstvima Foto: Shutterstock

Studija otkriva da flavan-3-ola poboljšava endotelnu funkciju

Redovna konzumacija flavan-3-ola dovela je do prosečnog pada krvnog pritiska u ordinaciji od 2,8 mmHg sistolnog (gornji broj) i 2,0 mmHg dijastolnog (donji broj).

Ali za ljude koji su počeli sa povišenim krvnim pritiskom ili dijagnostikovanom hipertenzijom, koristi su bile još veće sa smanjenjem sistolnog pritiska do 6–7 mmHg i dijastolnog 4 mmHg.

To je uporedivo sa efektima nekih lekova za krvni pritisak koji se izdaju na recept i moglo bi značajno smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara.

Takođe smo otkrili da flavan-3-oli poboljšavaju endotelnu funkciju, sa prosečnim povećanjem FMD-a od 1,7 odsto nakon kontinuiranog unosa. Ova korist se javila čak i kod učesnika čiji je krvni pritisak već bio normalan, što ukazuje na to da ova jedinjenja mogu pomoći u zaštiti krvnih sudova kroz višestruke puteve.

Neželjeni efekti su bili retki i obično blagi, obično ograničeni na manje probleme sa varenjem, što sugeriše da je dodavanje hrane bogate flavan-3-olom u ishranu generalno bezbedno.

Jedinjenje podržava kardiovaskularno zdravlje

Iako su koristi bile najizraženije kod osoba sa visokim krvnim pritiskom, čak su i osobe sa normalnim očitavanjima primetile poboljšanja u vaskularnoj funkciji. Ovo ukazuje da flavan-3-oli mogu pomoći u sprečavanju kardiovaskularnih problema pre nego što počnu.

Visok krvni pritisak je jedan od glavnih uzroka srčanih oboljenja širom sveta, čak i na nivoima koji se ne kvalifikuju kao potpuna hipertenzija (140/90 mmHg ili više). Nedavne smernice Evropskog kardiološkog društva sada prepoznaju da čak i „povišen“ krvni pritisak (120–139 sistolni i 70–89 dijastolni) nosi povećan rizik.

Visok krvni pritisak je jedan od glavnih uzroka srčanih oboljenja širom sveta Foto: Shutterstock

Promene načina života, posebno ishrana i vežbanje, preporučuju lekari kao strategije prve linije. Međutim, pacijentima, pa čak i zdravstvenim radnicima, često nedostaju jasne, konkretne smernice o tome koja hrana zaista pravi razliku.

Naši nalazi pomažu u popunjavanju ove praznine pokazujući da povećanje unosa flavan-3-ola kroz svakodnevnu hranu može ponuditi jednostavan, na dokazima zasnovan način za podršku kardiovaskularnom zdravlju.

Šta je sa suplementima?

Neke studije su testirale suplemente ili izolovana jedinjenja flavan-3-ola, ali su ona generalno pokazala manje efekte nego integralne namirnice poput čaja ili kakaa. To može biti zato što druga korisna jedinjenja u integralnim namirnicama deluju zajedno, poboljšavajući apsorpciju i efikasnost.

Trenutno se čini i bezbednijim i efikasnijim fokusirati se na unos flavan-3-ola iz hrane nego na suplemente u visokim dozama, posebno za ljude koji uzimaju lekove, jer interakcije nisu u potpunosti shvaćene.

Studije koje smo pregledali ukazuju na to da 500–600 mg flavan-3-ola dnevno može biti dovoljno da se vide koristi. Ovo možete postići kombinovanjem dve do tri šolje zelenog ili crnog čaja, jedne do dve porcije (oko 56 g) tamne čokolade ili dve do tri kašike kakao praha, dve do tri jabuke, plus drugo voće bogato flavan-3-olom poput grožđa, krušaka i bobičastog voća.

Male dnevne zamene, poput zamene slatke grickalice za jabuku i parče crne čokolade ili dodavanja dodatne šolje čaja, mogle bi postepeno poboljšati zdravlje vašeg srca tokom vremena. Pošto sadržaj flavan-3-ola može da varira u zavisnosti od namirnice, praćenje krvnog pritiska kod kuće može vam pomoći da vidite da li to pravi razliku za vas.

Potrebna su dodatna istraživanja, posebno kod ljudi sa dijabetesom, gde su rezultati bili manje dosledni. Takođe, potrebno je bolje razumeti kako flavan-3-oli deluju u interakciji sa lekovima i da li se mogu postići još veće koristi kada se kombinuju sa drugim zdravim navikama.

Najviše flavan-3-ola nalazi se u kori jabuke, pa je preporučljivo jesti jabuke bez ljuštenja Foto: Shuttershtock

Ali dokazi su sada dovoljno jaki da preporuče hranu bogatu flavan-3-olom kao deo ishrane zdrave za srce. Dok lekari traže praktične, pristupačne strategije životnog stila za pacijente, ovi nalazi nas približavaju ideji korišćenja hrane kao leka.

Naravno, flavan-3-oli nisu magično rešenje. Oni neće zameniti lekove za svakoga. Ali u kombinaciji sa drugim zdravim navikama, mogu ponuditi značajan – i ukusan – podsticaj kardiovaskularnom zdravlju.

I za razliku od mnogih zdravstvenih trendova, ovde se ne radi o egzotičnim superhranama ili skupim prahovima. Radi se o hrani koju mnogi od nas već uživaju, koristeći je malo "namernije".