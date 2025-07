Ako vam je broj otkucaja visok jer ste upravo završili trening, nemojte preskakati završnu fazu - hlađenje. Možda ćete biti u iskušenju da je preskočite, ali vaše srce vam to neće oprostiti.

Postupak je jednostavan - napnite pa opustite svaku grupu mišića, počevši od prstiju na stopalima pa sve do glave. Do trenutka kada stignete do vrha tela, trebalo bi da osećate smirenost i ravnotežu.