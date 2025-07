Njihov radni dan se ne odvija na jednoj adresi. Nekada je to stan u centru grada, nekada staza ili teren sportskih takmičenja, a ponekad i određena lokacija preko granice. Zapravo, gde god postoji potreba - oni će biti tu. Za pacijente kojima je teško da dođu do lekara, rešenje može biti upravo suprotno: da lekar dođe na njihovu adresu.

Bilo da je reč o pregledima u vašem domu, transportu nepokretnih pacijenata ili određenim hitnim intervencijama, terensko-transportna služba MediGroup sistema svakodnevno pruža zdravstvenu negu van bolničkih zidova – širom Srbije i u inostranstvu. Za ovaj tim granice ne znače mnogo – ni prostorne, ni one koje zdravlje postavlja.

„Naš posao počinje onog trenutka kada telefon zazvoni – tada se formira tim, pravi plan puta, pakuje potrebna oprema i kreće se na terenNaš zadatak je da premestimo lekarsku ordinaciju tamo gde je ona potrebna u datom trenutku. Nekad je to pregled interniste na terenu, nekad transport iz naše bolnice do kuće, a nekad prevoz slabo pokretnog pacijenta do zakazanog pregleda“, objašnjava dr Miloš Milinković, specijalista urgentne medicine iz MediGroup sistema.