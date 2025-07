Svima nam je poznat osećaj mučnine nakon obroka, težine u stomaku i nadimanja, pa na kraju i podrigivanje . Iako je ponekad neprijatno za nas i one oko nas, podrigivanje je potpuno prirodan način da se rešimo vazduha koji smo progutali dok smo jeli ili pili. Međutim, nije samo hrana odgovorna za ovaj voljni ili nevoljni čin, već ponekad može biti i razlog za konsultaciju sa lekarom.

Netolerancija na laktozu Uobičajeno je da nekome nedostaje protein koji će razgraditi laktozu u mleku. Ako ste jedan od njih, laktoza će fermentirati u želucu i izazvati više gasova, što će rezultirati podrigivanjem. Izbegavajte mlečne proizvode ili kupujte one koji sadrže manje laktoze. Postoje i proizvodi koji će vam pomoći da lakše razgradite laktozu .

Želudačna kiselina Ponekad se želudačna kiselina vraća kroz jednjak u usta, a to će se lakše desiti ako ste trudni, gojazni ili vaš želudac ne vari dobro hranu. Kada osetite ovu kiselinu u ustima, progutate još da biste je se rešili, a to će izazvati podrigivanje. Probajte antacide koje će vam lekar prepisati.

Začinjena i ljuta hrana Crni luk, paradajz i agrumi su puni kiseline, a kod nekih ljudi će izazvati pojavu kiseline. Začinjena hrana takođe može izazvati podrigivanje, a da biste izbegli da se to ponovi, pažljivo birajte hranu.

Žvakaće gume bez šećera Tvrdi bomboni i žvakaće gume mogu izazvati podrigivanje jer ćete verovatno progutati puno vazduha dok žvaćete, ali to nije jedini razlog. Šećerni alkoholi u ovim proizvodima ne mogu se dovoljno brzo preraditi kada stignu do želuca, pa će takođe izazvati gasove.

Sluz u nosu Žlezde u nosu proizvode mnogo sluzi, što je dobra stvar jer štiti od ulaska mikroorganizama u telo i time sprečava razne bolesti. Ali većinu vremena, iako to radimo nesvesno, gutamo sluz koja se nakuplja u grlu da bismo je se rešili. Upravo to može izazvati podrigivanje, a u ovom slučaju bi malo vode moglo pomoći.

Problemi sa varenjem su mnogo češći kod ljudi koji su anksiozni i depresivni, a kada ste nervozni, možete progutati mnogo vazduha. Neki ljudi to rade namerno, ali većina nije svesna ove radnje. U svakom slučaju, to će dovesti do podrigivanja. Ako vaš problem traje duže vreme, obratite se lekaru, a možete i sami potražiti načine da se borite protiv stresa.