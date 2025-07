Gojaznost je jedan od glavnih uzroka masnoće u jetri. Skoro 75% odraslih u SAD starijih od 25 godina imalo je prekomernu težinu ili gojaznost 2021. godine, prema istraživanju objavljenom u časopisu The Lancet. Manje od 5% ljudi sa ovom bolešću zna da je ima – delom jer su simptomi često nevidljivi, a delom jer ih lekari potcenjuju.

- Možete uzeti osobu sa insulinskom rezistencijom i nakon samo 3 do 7 dana vežbanja ona već pokazuje poboljšanje - kaže dr Džon Tajfolt sa Medicinskog centra Univerziteta u Kanzasu.

Doslednost je važnija od intenziteta. Čak i ako samo šetate po hodniku, to je bolje nego da sedite.

„ Dijeta je jednako važna kao i vežbanje “, kaže dr Robert Lafkin. Jedan mafin od 500 kalorija se pojede za minut – ali za njegovo sagorevanje treba 40 minuta trčanja. I to vas opet učini gladnim.

- Vežbanje je postalo prioritet u mom životu. To mi je promenilo način razmišljanja“, kaže. „Bila sam mama, supruga, zaposlena – sve to me usporavalo. Ali sada, kada imam vreme za sebe – koristim ga da se krećem.