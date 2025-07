Iako kod mnogih ljudi izaziva nelagodnost i strah, to je bezbedan i često bezbolan pregled koji može otkriti uzroke brojnih tegoba i sprečiti razvoj ozbiljnih bolesti.

Kako izgleda priprema za gastroskopiju?

Po pravilu, potrebno je prestati sa jedenjem čvrste hrane najmanje šest do osam sati pre procedure, dok se bistre tečnosti poput vode mogu konzumirati do dva sata pre zakazivanja. Pacijenti koji uzimaju lekove, posebno one za razređivanje krvi (antikoagulanse) ili lekove za dijabetes, moraju se konsultovati sa svojim lekarom o mogućim prilagođavanjima ili privremenom prekidu terapije.