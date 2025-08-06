Slušaj vest

Letnje vreme može ozbiljno da poremeti vaš raspored spavanja. Sa rekordno visokim temperaturama koje ovog leta zahvataju mnoge delove sveta, vrućina je u punom jeku — a stručnjaci potvrđuju da to može negativno uticati na kvalitet sna.

San leti može biti izazovniji zbog više faktora, objašnjava dr Majkl Breus, klinički psiholog i stručnjak za medicinu spavanja iz Kalifornije:

- Ljudi kasnije idu na spavanje, ranije se bude, i boravak na toploti otežava telu da se rashladi, što remeti prirodni ritam spavanja i proizvodnju melatonina.

Ipak, postoje praktični koraci koje možete preduzeti kako biste poboljšali san čak i u najtoplijim noćima:

Držite roletne zatvorene tokom dana

Smanjite nakupljanje toplote tako što ćete tokom dana držati roletne zatvorene. Izolovane ćelijske roletne mogu smanjiti ulazak toplote i do 60%, dok i obične zavese sa svetlom podlogom mogu pomoći.

Pazite šta jedete i pijete pred spavanje

Izbegavajte intenzivnu fizičku aktivnost i alkohol neposredno pre odlaska na spavanje. Alkohol može poremetiti regenerativne faze sna i dodatno vas zagrejati, što otežava uspavljivanje.

Rashladite prostor ventilatorom ili klimom

Idealna temperatura za spavanje je između 18 i 20°C. Ako nemate klima uređaj, postavite posudu sa ledom ispred ventilatora kako biste rashladili prostor. Pazite da unutrašnja temperatura ne prelazi 32°C — iznad toga, ventilatori mogu imati suprotan efekat.

Tuširajte se toplom vodom pre spavanja

Iako zvuči nelogično, topla kupka ili tuš pre spavanja šire krvne sudove i omogućavaju telu da se efikasnije rashladi kada izađete iz kupatila. To podstiče pad telesne temperature — signal da je vreme za san.

Topla kupka ili tuš pre spavanja šire krvne sudove i omogućavaju telu da se efikasnije rashladi kada izađete iz kupatila Foto: Shutterstock

Spavajte goli — ako vam to prija

Spavanje bez odeće može pomoći telu da lakše održi nižu temperaturu. Ako vam to ne prija, lagane pidžame od prirodnih materijala (pamuk, svila, lan, tensel) su najbolji izbor.

Stavite čaršave u zamrzivač

Pre spavanja, ubacite čaršave u plastičnu kesu i ostavite ih u zamrzivaču. Iako efekat hlađenja ne traje celu noć, može vam pomoći da lakše zaspite.

Razmislite o većem krevetu

Ako delite krevet sa partnerom ili kućnim ljubimcem, dodatna telesna toplota može otežati san. Veći dušek može smanjiti smetnje i povećati komfor. Ako imate ljubimca, pokušajte da ga naučite da spava dalje od vas tokom toplih noći.

Isprobajte dodatke za hlađenje

Postoje specijalni jastuci, posteljina i pidžame sa rashladnim efektom, kao i rashladne podloge koje možete podešavati. Tkanine kao što su bambus, pamuk i tensel propuštaju vazduh i odvode vlagu, što doprinosi udobnijem snu.

Šta ako se i dalje budite znojavi?

Povremeno buđenje u znoju može biti normalno, ali ako se to dešava redovno, razmislite o uzroku. Uzrok mogu biti hormonske promene, stres ili drugi medicinski faktori. Ako je znojenje učestalo i obilno, obavezno se posavetujte sa lekarom.

Zaključak:

Letnje vrućine mogu poremetiti vaš prirodni ritam sna, ali uz nekoliko jednostavnih navika možete značajno poboljšati kvalitet spavanja:

* Zatvarajte roletne tokom dana

* Tuširajte se toplom vodom pre spavanja

* Nosite laganu odeću (ili je ne nosite)

* Izbegavajte alkohol i intenzivne aktivnosti pre spavanja