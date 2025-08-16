Slušaj vest

So sadrži 40 odsto natrijuma, koji u prevelikim količinama može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Prekomeran unos natrijuma povezuje se sa bolestima srca, visokim pritiskom i oštećenjem bubrega. Važno je kontrolisati unos soli i donositi zdravije prehrambene izbore.

Prosečan dnevni unos soli prelazi preporučenu granicu Svetske zdravstvene organizacije (SZO) od pet grama i iznosi 9-12 grama. Ovo je alarmantno ako uzmemo u obzir da su zdravstveni problemi povezani sa natrijumom odgovorni za približno 1,89 miliona smrtnih slučajeva godišnje, prema podacima SZO.

Koji su simptomi prekomernog unosa natrijuma?

Natrijum se često naziva „tihi ubica“. Iako možda nećete videti trenutne posledice po zdravlje, dugoročne posledice mogu biti štetne.

Hipertenzija: Prekomerni unos natrijuma dovodi do toga da vaše telo zadržava više vode, povećavajući zapreminu krvi i dodatno opterećujući zidove krvnih sudova. Osim toga, so utiče i na njihovo sužavanje, pa se pritisak dodatno povećava. Ovo hronično stanje dovodi do hipertenzije.

Bolest srca: Vremenom, uporan visok krvni pritisak može oštetiti vaše srce, učiniti krvne sudove krutim i povećati rizik od ozbiljnih stanja poput srčanog udara i srčane insuficijencije.

Rizik od moždanog udara: Kako su krvni sudovi oštećeni, verovatnoća moždanog udara značajno se povećava, što posledično može dovesti do teškog invaliditeta ili čak smrti.

Kako su krvni sudovi oštećeni od veće količine soli, verovatnoća moždanog udara značajno se povećava Foto: Shutterstock

Oštećenje bubrega: Bubrezi takođe trpe zbog visokog nivoa natrijuma. Prekomerna konzumacija može dovesti do problema sa bubrezima i potencijalno do bubrežne insuficijencije.

- Ovi efekti su međusobno povezani; povišen nivo natrijuma ima značajan uticaj na zdravlje srca, funkciju mozga i rad bubrega - kaže nutricionista Anšul Džaibharat.

Kako kontrolisati unos natrijuma?

Nutricionista naglašva da bi trebalo preduzeti proaktivne mere kako bi se efikasno upravljalo unosom natrijuma i predlaže pet načina da to uradite:

Prelazak na so sa niskim sadržajem natrijuma: Prelazak sa tradicionalne kuhinjske soli na alternative sa manjim sadržajem natrijuma je koristan prvi korak. Ova vrsta soli sadrži oko 15 odsto manje natrijuma, a često je obogaćena kalijumom, koji dodatno pomaže u snižavanju krvnog pritiska.

Kuvajte sa manje soli: Kada pripremate obroke, dajte prednost integralnim namirnicama poput svežeg voća, povrća i nemasnih proteina, koji prirodno imaju niži nivo natrijuma. Eksperimentišite sa biljem i začinima da biste pojačali ukus bez dodatne soli.

Promenite navike za stolom: Ako imate naviku da za stolom posežete za slanikom, vreme je da je preispitate. Probajte hranu pre nego što dodate so.

DASH dijeta: Za one koji imaju povišen krvni pritisak, preporučuje se DASH dijeta (Dijetalni pristupi za zaustavljanje hipertenzije), koja naglašava unos voća, povrća, integralnih žitarica i nemasnih proteina, uz smanjen unos natrijuma.

Održavanje opšteg zdravlja: Zdrava telesna težina, smanjenje stresa i redovna fizička aktivnost takođe pomažu u kontroli krvnog pritiska.

Povišen nivo natrijuma ima značajan uticaj na zdravlje srca, funkciju mozga i rad bubrega Foto: Shutterstock

Koliko soli je bezbedno unositi dnevno?

SZO preporučuje da dnevni unos natrijuma ne prelazi pet grama (otprilike jedna kašičica soli).

- Za osobe sa visokim krvnim pritiskom ili drugim faktorima rizika, optimalna granica bi bila još niža - oko tri grama dnevno - savetuje Džaibharat.

Nažalost, mnogi ljudi nesvesno unose znatno više od preporučene količine.

Kako smanjiti unos natrijuma?

Evo nekoliko jednostavnih saveta koje preporučuje Američko udruženje za srce:

Dajte prednost celovitim, minimalno prerađenim namirnicama: sveže povrće, voće i neprerađeno meso sadrže malo natrijuma.

Koristite začine bez soli: začinite jela biljem i prirodnim pojačivačima ukusa umesto solju.

Birajte proizvode sa nižim sadržajem natrijuma: prilikom kupovine gotovih jela, sosova i preliva, birajte varijante sa oznakom „malo natrijuma“.

Kuvajte kod kuće: Kada sami pripremate obroke, imate potpunu kontrolu nad količinom soli koju koristite.