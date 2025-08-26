DA LI STE ZNALI?

Dr Tanja Pekez Pavliško kaže da tačan uzrok afti još nije poznat, iako se često misli da ih izaziva virus.

Kod nekih ljudi su povezane sa stresom, menstrualnim ciklusima, a češće su kod ljudi sa tanjom sluzokožom. Afte su rane koje su bele ili žute iznutra, a svetlocrvene spolja. Najviše neprijatnosti izazivaju prilikom jedenja i pranja zuba, a same nestaju za nedelju ili dve.

U slučaju afti, nije potrebno ići kod lekara ili stomatologa, osim ako traju duže od tri nedelje, ako se stanje pogorša, ili ako se često javljaju. Smatra se normalnim da se kod ljudi koji su skloni njima pojavljuju dva puta godišnje.

Mogući simptom retkih bolesti

Afte mogu biti povezane i sa uzimanjem određenih lekova, poput aspirina ili onih namenjenih lečenju osteoporoze. Mogu nastati i zbog mehaničkih povreda – od četkice za zube, napuklog zuba ili korektivne proteze, iritacije od začinjene, kisele i slane hrane, a mogu biti povezane i sa nekim retkim bolestima.

- Okidač za razvoj afti je stres, anksioznost i hormonske promene - objasnila je Tanja Pekez Pavliško. Afte mogu biti uzrokovane i nedostatkom određenih vitamina i minerala (gvožđe, folna kiselina, cink ili vitamin B12), kao i alergijama i osetljivošću na određenu hranu.

Žalfija i antiseptici pomažu

Kako lečiti i ublažiti nelagodnost izazvanu aftama – preporuke dr Tanje Pekez Pavliško:

Lokalna terapija:

Koristiti antiseptike za ispiranje usne duplje.

Isprati usta čajem od žalfije (deluje protivupalno i umirujuće).

Nanositi gelove koji sadrže lekove protiv bolova.

Konsultacije pre upotrebe lekova:

Pre korišćenja analgetskih gelova, poželjno je posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Ishrana tokom trajanja afti:

Preporučuje se konzumacija hrane i pića neutralnog ukusa – bez začina, kiselina ili iritirajućih sastojaka.

Učestalost pojave:

Afte se najčešće javljaju između 10. i 19. godine života.

Kod većine osoba, kako stare, njihova pojava postaje ređa ili potpuno prestaje. Vrste afti Mala afta – veličine je od 2 do 8 milimetara i obično traje od 10 dana do 2 nedelje.

Velika afta – je veća i dublja, može trajati nekoliko nedelja i može ostaviti ožiljak.

Višestruke afte – grupa od oko desetak manjih afti.

Prevencija: Koristite četkicu za zube sa mekim vlaknima i izbegavajte grubo četkanje

Izbegavajte hranu koja ima oštre ivice

Redovno perite zube, najmanje dva puta dnevno

Redovno posećujte stomatologa

Jedite uravnotežene obroke bogate vitaminima