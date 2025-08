Vidite one polumesečaste krugove u njihovoj osnovi? U većini slučajeva, oni nisu razlog za zabrinutost. Oni su jednostavno deo matriksa vašeg nokta gde se odvija rast novih noktiju.

Lekar interne medicine Mandžari Do , dr med sa Klivlend klinike , objašnjava šta tačno znače ti polumeseci i vodi nas kroz neke od njihovih karakteristika i uobičajenih promena.

Koji je deo vašeg nokta u obliku meseca?

Polumesec u krugu koji vidite u osnovi nokta naziva se lunula. Lunule (množina) imaju tendenciju da izgledaju providno ili belo i mogu biti izraženije na nekim prstima, a manje izražene na drugima. Na primer, obično su veće na palcu ili nožnom prstu. Takođe su uočljivije kada smo mladi i obično se smanjuju sa godinama. Ali što se tiče funkcije, one su jednostavno vidljivi deo matriksa ispod nokta gde se odvija rast novih ćelija.

Šta ako ga nemate?

Svi imaju lunule, ali one možda nisu uvek vidljive. Ako ih ne vidite, obično nema razloga za brigu, posebno ako ne osećate nikakve druge simptome. Moguće je da su samo skrivene ispod zanoktice ili su se smanjile kako starite.

Šta lunula govori o vašem zdravlju?

Pošto lunule postoje tamo gde rastu najnovije ćelije noktiju, određene karakteristike mogu povremeno dati naznake o vašem opštem zdravlju. Da bi razumeo zašto je to slučaj, dr Do to upoređuje sa drugim naizgled bezopasnim karakteristikama koje se pojavljuju kad god vaše telo prođe kroz druge fiziološke promene.