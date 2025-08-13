Slušaj vest

Uprkos decenijama inovacija, mnogi potencijalni korisnici i dalje veruju u mitove koji ih drže podalje od kontaktnih sočiva. Jedna od najčešćih zabluda je da su sočiva neudobna i da se mogu „izgubiti“ iza oka. Istina je da su moderni dizajni, posebno meka sočiva, dizajnirani za maksimalnu udobnost, a većina korisnika se prilagodi u roku od nekoliko dana. Anatomija oka, tačnije očna membrana, fizički sprečava da sočivo sklizne iza oka.

Takođe, sočiva nisu rezervisana samo za kratkovidost; postoje torična sočiva za astigmatizam, multifokalna sočiva za prezbiopiju i sočiva koja ispravljaju dalekovidost. Iako zahtevaju disciplinu, održavanje higijene je jednostavno, a dnevna sočiva za jednokratnu upotrebu potpuno eliminišu potrebu za čišćenjem, što ih čini izuzetno praktičnim rešenjem.

Dominacija mekih sočiva

Meka kontaktna sočiva dominiraju na tržištu, koristi ih oko 86 odsto korisnika. Napravljena su od fleksibilnih, gelu sličnih plastičnih materijala kao što su hidrogelovi, koji sadrže vodu kako bi sočivo bilo meko i udobno. Naprednija verzija, silikon hidrogel, omogućava da do rožnjače dopre do pet puta više kiseonika, što je neophodno za zdravlje očiju, posebno kada se nose duže vreme. Njihova glavna prednost je trenutna udobnost i stabilnost na oku, što ih čini idealnim za sportske aktivnosti.

Međutim, one su osetljivije i lakše se cepaju, a zbog svoje strukture mogu da apsorbuju nečistoće poput losiona ili sapuna sa ruku, što može izazvati iritaciju. Dostupne su u različitim režimima zamene, od dnevnih, koje se bacaju nakon jedne upotrebe, do dvonedeljnih i mesečnih, koje zahtevaju svakodnevno čišćenje i pravilno skladištenje.

Meka kontaktna sočiva dominiraju na tržištu, koristi ih oko 86 odsto korisnika Foto: Shutterstock

Održavanje polutvrdih i tvrdih sočiva

Na drugoj strani spektra su polukruta ili kruta gasopropustljiva (RGP) sočiva. Važno je da ih ne mešate sa starim, nepropusnim tvrdim sočivima napravljenim od PMMA plastike. Moderna RGP sočiva su napravljena od jakih, ali kiseonik-propusnih materijala koji pomažu u održavanju zdravlja rožnjače. Njihove glavne prednosti su izuzetno oštre i jasne slike, veća izdržljivost i otpornost na nakupljanje proteinskih naslaga iz oka. Na duži rok, mogu biti i isplativija jer traju duže od mekih sočiva.

Međutim, zahtevaju period prilagođavanja koji može trajati nekoliko nedelja, a zbog njihove manje veličine, postoji veći rizik da ispadnu iz oka tokom naglih pokreta ili da se ispod njih uvuče čestica prašine. Za one koji traže najbolje od oba, postoje i hibridna sočiva koja kombinuju tvrdo RGP jezgro za oštrinu vida i meku ivicu za veću udobnost.

Bez obzira na vrstu sočiva koju izaberete, zanemarivanje higijene predstavlja najveći rizik po zdravlje očiju. Studije pokazuju šokantno visoku stopu nepoštovanja propisa, koja dostiže i do 99 odsto, što direktno dovodi do komplikacija. Najozbiljniji od njih je mikrobni keratitis, opasna infekcija rožnjače koja može izazvati trajno oštećenje vida, pa čak i slepilo.

Osnova prevencije je pravilno pranje ruku, najvažniji i najčešće zanemaren korak. Istraživanja su pokazala da samo 53 do 77 odsto nosilaca pere ruke pre rukovanja sočivima, a čak i tada to često rade pogrešno – bez sapuna, prekratko ili ih ne sušeći temeljno. Ruke su vektor za prenos bezbrojnih patogena, a uz pravilnu higijenu, rizik od infekcije može se smanjiti za više od 30 odsto.

Nikada ne koristite vodu iz slavine za ispiranje sočiva ili kutijice Foto: Shutterstock

Kutijica za sočiva i opasne navike

Kutijica za sočiva je često zanemaren izvor kontaminacije. Utvrđeno je da čak 92 odsto korišćenih kutijica sadrži opasne mikroorganizme koji formiraju biofilm – lepljivu zajednicu bakterija koja je izuzetno otporna na dezinfekciona sredstva. Jedna od najgorih navika je „dopunjavanje“ starog rastvora novim, umesto da se potpuno zameni. Ova praksa je direktno povezana sa pojavom ozbiljnih gljivičnih infekcija oka.

Nikada ne koristite vodu iz slavine za ispiranje sočiva ili kutijice, jer može sadržati opasnu amebu Acanthamoeba.

Kutiju treba menjati svaka tri meseca.

Spavanje sa sočivima koja nisu namenjena za duže nošenje povećava rizik od infekcije za 60 do 70 odsto, a nošenje sočiva duže od preporučenog perioda zamene (što je slučaj kod čak 74 odstokorisnika) takođe dramatično povećava rizik.

Uvek pratite uputstva svog oftalmologa, idite na redovne preglede i nosite rezervni par naočara sa sobom.

Vaš vid je neprocenjiv, a pravilna nega sočiva je neophodna za njegovo očuvanje.