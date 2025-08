Svi smo to prošli – mirno jedemo kada nas iznenada obuzme napad kašlja. Trenutak kasnije, sve se smiri, ali nismo sigurni šta se upravo dogodilo? Kada kažemo „nešto je pošlo po zlu“, zapravo mislimo da je zalogaj hrane ili gutljaj pića završio u dušniku (traheji), a ne u jednjaku , cevi koja prenosi hranu do želuca. Ali šta se tačno tada dešava i zašto?

Aspiracija

Normalno, mišići u donjem delu grla guraju zalogaj prema jednjaku, koji prenosi hranu do želuca. Međutim, kada hrana ili piće "skrenu sa uobičajene putanje", to znači da umesto da idu niz jednjak, završili su u traheji – cevi koja prenosi vazduh do pluća i uklanja ugljen-dioksid iz njih.