Porast skrininga debelog creva kod ljudi u četrdesetim: Pregled koji spašava živote
U poslednjih nekoliko godina sve više ljudi koji su zakoračili u kasne četrdesete odlučuje se da uradi skrining debelog creva. Ovaj trend nastao je kao rezultat promene američkih nacionalnih smernica, koje su omogućile ranije otkrivanje karcinoma – bolesti koja je do tada često ostajala neprimećena. Mnogima je upravo rana dijagnoza dala prednost u lečenju.
Još 2018. godine, Američko udruženje za borbu protiv raka (ACS) snizilo je preporučenu starosnu granicu za prvi skrining sa 50 na 45 godina. Tri godine kasnije, ovu preporuku usvojila je i Radna grupa za preventivne zdravstvene usluge SAD, što je navelo i lekare i zdravstvena osiguranja da prihvate ovu praksu. Cilj je jasan – otkriti bolest na vreme kod mlađe populacije.
Prema najnovijoj studiji objavljenoj u časopisu Journal of the American Medical Association, broj skrininga među osobama uzrasta od 45 do 49 godina porastao je za čak 62% između 2019. i 2023. godine. Još važnije, samo u periodu od 2021. do 2022. broj dijagnostikovanih karcinoma u ranoj fazi porastao je za 50%. To znači lakše i efikasnije lečenje, ali i bolju prognozu.
Zašto je ovaj porast značajan?
Kolorektalni karcinom je danas vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca mlađih od 50 godina. Ljudi u četrdesetim godinama često su ranije dobijali dijagnozu tek kada bi se pojavili simptomi – tada je bolest već uznapredovala, a mogućnosti lečenja bile su ograničene. Proširenje skrininga menja tu sliku.
Ovi simptomi ne znače automatski da osoba ima rak, ali su znak za hitnu proveru – pogotovo ako traju duže od nekoliko nedelja.
*Promene u ritmu pražnjenja creva (proliv, zatvor, osećaj nepotpunog pražnjenja)
*Prisustvo krvi u stolici (tamna ili svetlocrvena)
*Neobjašnjiv gubitak telesne težine
*Stalni bol, nelagodnost ili nadutost u stomaku
*Slabost, malaksalost i umor bez jasnog razloga
*Osećaj da se creva ne prazne u potpunosti
Pored toga, ovakvi pregledi mogu da otkriju i prekancerozne promene, odnosno polipe, koje je moguće ukloniti pre nego što postanu maligni. Dakle, jednostavna i pravovremena provera ne samo da otkriva rak u ranoj fazi, već može da ga i spreči.
Kako da smanjite rizik?
Rano otkrivanje počinje informisanošću i konkretnim koracima. Evo šta preporučuju stručnjaci:
- Uradite skrining sa 45 godina (ili ranije, ako imate povećan rizik): Ako imate porodičnu istoriju karcinoma debelog creva ili polipa, lekar može preporučiti pregled i pre 45. godine.
- Jedite više biljnih vlakana: Integralne žitarice, voće i povrće pomažu da creva ostanu zdrava i snižavaju rizik od raka.
- Izbegavajte alkohol i nemojte da pušite: Obe navike značajno povećavaju rizik od kolorektalnog karcinoma.
- Budite fizički aktivni: Vežbanje ne samo da doprinosi opštem zdravlju, već poboljšava i varenje i štiti digestivni sistem.
- Upoznajte se sa porodičnom istorijom: Genetika igra veliku ulogu. Ako je neko od bliskih rođaka imao ovu vrstu raka, možda ćete morati češće da se kontrolišete.
Ako ste u srednjim četrdesetim ne čekajte da se pojave simptomi, već razgovarajte sa lekarom i zakažite pregled. Jednostavan test može da napravi razliku između rane dijagnoze i ozbiljnog stadijuma bolesti.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs
Novi test krvi otkriva povratak raka mesecima ranije: Naučnici objašnjavaju koliko je pouzdan i šta zapravo meri