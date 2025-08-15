Slušaj vest

U poslednjih nekoliko godina sve više ljudi koji su zakoračili u kasne četrdesete odlučuje se da uradi skrining debelog creva. Ovaj trend nastao je kao rezultat promene američkih nacionalnih smernica, koje su omogućile ranije otkrivanje karcinoma – bolesti koja je do tada često ostajala neprimećena. Mnogima je upravo rana dijagnoza dala prednost u lečenju.

Još 2018. godine, Američko udruženje za borbu protiv raka (ACS) snizilo je preporučenu starosnu granicu za prvi skrining sa 50 na 45 godina. Tri godine kasnije, ovu preporuku usvojila je i Radna grupa za preventivne zdravstvene usluge SAD, što je navelo i lekare i zdravstvena osiguranja da prihvate ovu praksu. Cilj je jasan – otkriti bolest na vreme kod mlađe populacije.

Prema najnovijoj studiji objavljenoj u časopisu Journal of the American Medical Association, broj skrininga među osobama uzrasta od 45 do 49 godina porastao je za čak 62% između 2019. i 2023. godine. Još važnije, samo u periodu od 2021. do 2022. broj dijagnostikovanih karcinoma u ranoj fazi porastao je za 50%. To znači lakše i efikasnije lečenje, ali i bolju prognozu.

Na udaru su sve češće i mlađe osobe

Zašto je ovaj porast značajan?

Kolorektalni karcinom je danas vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca mlađih od 50 godina. Ljudi u četrdesetim godinama često su ranije dobijali dijagnozu tek kada bi se pojavili simptomi – tada je bolest već uznapredovala, a mogućnosti lečenja bile su ograničene. Proširenje skrininga menja tu sliku.

Simptomi na koje ne bi trebalo da čekate Ovi simptomi ne znače automatski da osoba ima rak, ali su znak za hitnu proveru – pogotovo ako traju duže od nekoliko nedelja. *Promene u ritmu pražnjenja creva (proliv, zatvor, osećaj nepotpunog pražnjenja) *Prisustvo krvi u stolici (tamna ili svetlocrvena) *Neobjašnjiv gubitak telesne težine *Stalni bol, nelagodnost ili nadutost u stomaku *Slabost, malaksalost i umor bez jasnog razloga *Osećaj da se creva ne prazne u potpunosti

Pored toga, ovakvi pregledi mogu da otkriju i prekancerozne promene, odnosno polipe, koje je moguće ukloniti pre nego što postanu maligni. Dakle, jednostavna i pravovremena provera ne samo da otkriva rak u ranoj fazi, već može da ga i spreči.

Kako da smanjite rizik?

Rano otkrivanje počinje informisanošću i konkretnim koracima. Evo šta preporučuju stručnjaci:

Vodite računa o ishrani i budite fizički aktivni

Uradite skrining sa 45 godina (ili ranije, ako imate povećan rizik): Ako imate porodičnu istoriju karcinoma debelog creva ili polipa, lekar može preporučiti pregled i pre 45. godine.

(ili ranije, ako imate povećan rizik): Ako imate porodičnu istoriju karcinoma debelog creva ili polipa, lekar može preporučiti pregled i pre 45. godine. Jedite više biljnih vlakana : Integralne žitarice, voće i povrće pomažu da creva ostanu zdrava i snižavaju rizik od raka.

: Integralne žitarice, voće i povrće pomažu da creva ostanu zdrava i snižavaju rizik od raka. Izbegavajte alkohol i nemojte da pušite : Obe navike značajno povećavaju rizik od kolorektalnog karcinoma.

: Obe navike značajno povećavaju rizik od kolorektalnog karcinoma. Budite fizički aktivni : Vežbanje ne samo da doprinosi opštem zdravlju, već poboljšava i varenje i štiti digestivni sistem.

: Vežbanje ne samo da doprinosi opštem zdravlju, već poboljšava i varenje i štiti digestivni sistem. Upoznajte se sa porodičnom istorijom: Genetika igra veliku ulogu. Ako je neko od bliskih rođaka imao ovu vrstu raka, možda ćete morati češće da se kontrolišete.