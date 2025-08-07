Slušaj vest

Ako se obično budite u žurbi i trčite da se spremite, možda je vreme da usporite. Buđenje uz lagano istezanje tela jedna je od najpotcenjenijih navika kada je reč o ličnoj dobrobiti. Umesto da odmah skočite iz kreveta, priuštite telu nekoliko mirnih trenutaka za istezanje: ruke iznad glave, noge ispružene, kičma duga i opuštena.

Evo zašto bi trebalo da prestanete da žurite i počnete da se istežete pre nego što stopalima dodirnete pod.

Zbog čega je istezanje pre ustajanja korisno? Telo vam je ukočeno nakon noćnog sna

Posle šest do osam sati provedenih gotovo nepomično, vaši mišići i zglobovi mogu postati zategnuti i ukočeni. Tokom sna, cirkulacija u telu se blago usporava, a mišići ulaze u stanje delimične paralize, naročito tokom REM faze.

Istezanje odmah po buđenju pomaže u aktiviranju mišića i poboljšava protok krvi. To telu šalje signal da je vreme za pokret, objašnjavaju ortopedski i sportski lekari.

Poboljšana cirkulacija = Više energije

Da li ste primetili kako se mačke istežu čim se probude? Blago istezanje povećava protok krvi ka mozgu i mišićima, obezbeđujući više kiseonika i hranljivih materija. Zbog toga se osećate budnije, fokusiranije i energičnije – bez potrebe da odmah posegnete za šoljom kafe.

Može ublažiti bolove i nelagodnosti

Ako se često budite sa bolovima u leđima, zategnutim kukovima ili ukočenim vratom, istezanje može pomoći u oslobađanju tih napetosti. Nekoliko minuta blagog pokretanja tela može smanjiti ukočenost i poboljšati fleksibilnost – naročito u predelu kičme i ramena, koji su česta problematična mesta kod ljudi sa sedećim načinom života ili lošim položajem tokom spavanja.

Ako se često budite sa bolovima u leđima, zategnutim kukovima ili ukočenim vratom, istezanje može pomoći u oslobađanju tih napetosti Foto: Shutterstock

Jutarnji pokreti poput uvrtanja kičme, povlačenja kolena ka grudima ili blagih kružnih pokreta vratom mogu pomoći u rasterećenju kičme i opuštanju delova tela koji se često naprežu tokom noći.

Podstiče dobro raspoloženje – na prirodan način

Jutarnje istezanje ne deluje samo na telo, već i na um. Spori, svesni pokreti mogu pomoći u smanjenju nivoa kortizola (hormona stresa) i povećanju nivoa endorfina – hormona „dobrog raspoloženja“.

Istezanje može biti gotovo meditativno. U dan ulazite smireno i svesno, umesto haotično i pod stresom. Ta promena tempa može značajno uticati na tok celog dana. Dodatno, kombinovanje istezanja sa nekoliko dubokih udaha može aktivirati parasimpatički nervni sistem i pomoći vam da se prizemljite pre nego što dnevni haos počne.

Podstiče pravilno držanje tela

Verovali ili ne, tih nekoliko prvih pokreta ujutru može uticati na vaše držanje tokom celog dana. Istezanje ključnih mišićnih grupa kao što su leđa, kukovi i grudi može pomoći da se telo poravna i pripremi – posebno ako veći deo dana provodite sedeći ili radite za računarom. Zamislite to kao početno podešavanje držanja, pre nego što gravitacija i loše navike preuzmu kontrolu.

Istezanje ključnih mišićnih grupa kao što su leđa, kukovi i grudi može pomoći da se telo poravna Foto: Shutterstock

Brza rutina jutarnjeg istezanja koju možete uraditi u krevetu

Ne treba vam nikakva posebna oprema – čak ni da ustanete iz kreveta. Evo jednostavne 3-minutne rutine koju možete uraditi ispod pokrivača:

Istezanje celog tela: Lezite na leđa, ispružite ruke iznad glave, ispružite prste na nogama i istegnite celo telo koliko možete. Zadržite se 10 sekundi.

Lezite na leđa, ispružite ruke iznad glave, ispružite prste na nogama i istegnite celo telo koliko možete. Zadržite se 10 sekundi. Kolena ka grudima: Privucite jedno po jedno (zatim oba) kolena ka grudima i lagano ih zagrlite. Njišite se levo-desno.

Privucite jedno po jedno (zatim oba) kolena ka grudima i lagano ih zagrlite. Njišite se levo-desno. Uvrtanje kičme: Spustite oba kolena na jednu stranu dok ramena ostaju na podlozi. Zatim promenite stranu.

Spustite oba kolena na jednu stranu dok ramena ostaju na podlozi. Zatim promenite stranu. Kružni pokreti glavom: Lagano pomerajte glavu s jedne na drugu stranu, zadržavajući se na mestima gde osećate napetost.

Lagano pomerajte glavu s jedne na drugu stranu, zadržavajući se na mestima gde osećate napetost. Nagib napred iz sedećeg položaja: Sedite na krevet, ispružite noge i lagano se nagnite napred ka prstima.

Istezanje pre ustajanja iz kreveta nije samo prijatna navika – to je mali čin brige o sebi koji donosi stvarne fizičke i mentalne koristi. Budi telo, smiruje um i pomaže da se u dan uđe sa više balansa. Zato sutra ujutru, pre nego što uzmete telefon ili potrčite pod tuš, dajte svom telu nekoliko dodatnih trenutaka. Biće vam zahvalno.