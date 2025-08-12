Slušaj vest

Pravovremeno prepoznavanje upozoravajućih znakova problema sa bubrezima može značajno doprineti ranom dijagnostikovanju i efikasnijem lečenju. Evo koji su najčešći simptomi koji ukazuju na moguću bubrežnu bolest i zašto je važno ne ignorisati ih:

Osećaj konstantnog umora

Bubrezi filtriraju otpad iz krvi i izbacuju ga urinom. Kada vaši bubrezi ne rade kako treba, toksini se mogu nagomilavati. Jedan uobičajeni znak je umor. Možete se osećati iscrpljeno, slabo ili imati problema sa koncentracijom. Bubrezi proizvode hormon koji govori vašem telu da stvara crvena krvna zrnca. Ako ih imate manje, vaša krv ne može da isporuči dovoljno kiseonika vašim mišićima i mozgu.

Loš san

Studije pokazuju moguću vezu između apneje u snu i hronične bubrežne bolesti (HBB), koja vremenom oštećuje vaše organe i može dovesti do otkazivanja bubrega. Apneja u snu može delimično oštetiti vaše bubrege sprečavajući telo da dobije dovoljno kiseonika. HBB zauzvrat može izazvati apneju u snu sužavanjem grla, nakupljanjem toksina i na druge načine.

Koža koja svrbi

Ovo se može desiti ako bubrezi ne mogu da eliminišu toksine, pa se oni nakupljaju u krvi. To može izazvati osip ili svrab po celom telu. Vremenom, bubrezi možda neće moći da održe ravnotežu minerala i hranljivih materija u telu. To može dovesti do mineralnih i koštanih bolesti, koje uzrokuju suvu kožu koja svrbi.

Svrab kože može da se desi ako bubrezi ne mogu da eliminišu toksine Foto: Shutterstock

Oteklo lice i stopala

Kada bubrezi ne mogu da izbace višak natrijuma, tečnost se zadržava u telu. To može dovesti do oticanja stopala, ruku, članaka, nogu ili lica. Možda ćete primetiti naročit otok u predelu stopala i članaka. Prisustvo proteina u urinu takođe može izazvati otok oko očiju.

Grčevi u mišićima

Grčevi u nogama i drugim delovima tela mogu biti znak loše funkcije bubrega. Neravnoteža natrijuma, kalcijuma, kalijuma ili drugih elektrolita može ometati normalan rad mišića i nerava.

Otežano disanje

Kada imate bolest bubrega, vaši organi ne proizvode dovoljno hormona koji se zove eritropoetin. Ovaj hormon stimuliše stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Bez njega dolazi do anemije i osećaja kratkog daha. Drugi mogući uzrok je zadržavanje tečnosti u telu, što može otežati disanje. U težim slučajevima, čak i ležanje može izazvati osećaj gušenja.

Mentalna magla

Kada bubrezi ne filtriraju sav otpad iz tela, toksini mogu uticati na rad mozga. Anemija dodatno smanjuje količinu kiseonika koja dolazi do mozga. Zbog toga možete osećati vrtoglavicu, probleme sa pamćenjem i koncentracijom. U nekim slučajevima dolazi i do konfuzije i problema sa jednostavnim zadacima.

Slab apetit

Bubrežna bolest može izazvati mučninu, povraćanje i nelagodnost u želucu, što dovodi do smanjenog apetita, a ponekad i do gubitka telesne mase.

Bubrežna bolest može izazvati mučninu, povraćanje i nelagodnost u želucu, a samim tim i gubitak apetita Foto: Shutterstock

Zadah iz usta

Kada bubrezi ne mogu da eliminišu otpad, nastaje stanje koje se zove uremija. Uremija može izazvati neprijatan miris iz usta. Takođe, toksini u krvi mogu promeniti ukus hrane, koja može imati metalni ili gorki ukus.

Promena boje i krv u urinu

Mehurići u urinu mogu biti znak prisustva proteina (albumina), što ukazuje na problem sa bubrezima. Urin može biti i tamnosmeđ ili veoma bled. Oštećeni bubrezi mogu uzrokovati curenje krvi u bešiku. Krv u urinu može biti i posledica bubrežnih kamenaca, tumora ili infekcije.