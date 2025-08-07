Tri od pet slučajeva raka jetre mogu se sprečiti: Studija navodi četiri ključna faktora
U značajnom otkriću, naučnici su izneli tvrdnju da se tri od pet slučajeva raka jetre mogu sprečiti promenom životnih navika i vakcinacijom protiv hepatitisa.
Stručnajci tvrde da je moguće sprečiti između devet i 17 miliona novih slučajeva raka jetre i sačuvati između 8 i 15 miliona života, smanjujući stopu obolevanja za dva do pet odsto godišnje do 2050. godine.
U značajnom otkriću, naučnici su izneli tvrdnju da se tri od pet slučajeva raka jetre mogu sprečiti promenom životnih navika i vakcinacijom protiv hepatitisa. Kako broj slučajeva povezanih sa gojaznošću naglo raste, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i Aziji, izveštaj poziva na globalnu akciju koja uključuje vakcinaciju protiv hepatitisa, regulisanje upotrebe alkohola i skrining oštećenja jetre kod rizičnih populacija.
Tri od pet slučajeva raka — moguće je sprečiti
Izveštaj Lancet Komisije navodi da su kontrola gojaznosti, smanjenje konzumacije alkohola, kontrola masne bolesti jetre i snižavanje nivoa virusnih hepatitisa B i C ključni faktori u prevenciji raka jetre na globalnom nivou. Komisija je donosiocima odluka uputila niz preporuka koje, prema njihovim proračunima, mogu sprečiti između devet i 17 miliona novih slučajeva raka jetre i sačuvati između osam i 15 miliona života, tako što bi se stopa obolevanja smanjila za dva do pet odsto godišnje do 2050. godine.
- Rak jetre je sve veći zdravstveni problem širom sveta. Stopa preživljavanja na pet godina kreće se između 5% i 30%, što ga čini jednim od najtežih oblika raka za lečenje. Bez hitne akcije koja bi zaustavila ovaj trend, suočićemo se sa gotovo udvostručenjem broja slučajeva i smrtnih ishoda od raka jetre u narednih 25 godina - izjavio je vodeći istraživač studije, profesor Jian Zhou sa Fudanskog univerziteta u Kini.
Simptomi raka jetre
Prema studiji, rak jetre je treći najčešći uzrok smrti povezanih sa rakom u svetu i šesti najčešći tip raka uopšte. Očekuje se da će broj smrtnih slučajeva porasti sa 760.000 u 2022. godini na više od 1,3 miliona do 2050.
U ranim fazama primarnog raka jetre, većina ljudi nema nikakve simptome. Kada se simptomi ipak pojave, oni mogu uključivati:
- neželjen gubitak telesne težine
- gubitak apetita
- bol u gornjem delu stomaka
- mučninu i povraćanje
- opštu slabost i iscrpljenost
- nadutost stomaka
- žuticu – žutu prebojenost kože i beonjača
- svetlu, gotovo belu stolicu
izvor: onlymyhealth.com/zdravlje.kurir.rs
Od hepatitisa do raka jetre kratak je put: Zbog toga je rana dijagnostika i lečenje ovih infekcija najvažnije