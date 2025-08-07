Slušaj vest

Stručnajci tvrde da je moguće sprečiti između devet i 17 miliona novih slučajeva raka jetre i sačuvati između 8 i 15 miliona života, smanjujući stopu obolevanja za dva do pet odsto godišnje do 2050. godine.

U značajnom otkriću, naučnici su izneli tvrdnju da se tri od pet slučajeva raka jetre mogu sprečiti promenom životnih navika i vakcinacijom protiv hepatitisa. Kako broj slučajeva povezanih sa gojaznošću naglo raste, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i Aziji, izveštaj poziva na globalnu akciju koja uključuje vakcinaciju protiv hepatitisa, regulisanje upotrebe alkohola i skrining oštećenja jetre kod rizičnih populacija.

Tri od pet slučajeva raka — moguće je sprečiti

Izveštaj Lancet Komisije navodi da su kontrola gojaznosti, smanjenje konzumacije alkohola, kontrola masne bolesti jetre i snižavanje nivoa virusnih hepatitisa B i C ključni faktori u prevenciji raka jetre na globalnom nivou. Komisija je donosiocima odluka uputila niz preporuka koje, prema njihovim proračunima, mogu sprečiti između devet i 17 miliona novih slučajeva raka jetre i sačuvati između osam i 15 miliona života, tako što bi se stopa obolevanja smanjila za dva do pet odsto godišnje do 2050. godine.

- Rak jetre je sve veći zdravstveni problem širom sveta. Stopa preživljavanja na pet godina kreće se između 5% i 30%, što ga čini jednim od najtežih oblika raka za lečenje. Bez hitne akcije koja bi zaustavila ovaj trend, suočićemo se sa gotovo udvostručenjem broja slučajeva i smrtnih ishoda od raka jetre u narednih 25 godina - izjavio je vodeći istraživač studije, profesor Jian Zhou sa Fudanskog univerziteta u Kini.

Rak jetre je treći najčešći uzrok smrti povezanih sa rakom u svetu i šesti najčešći tip raka uopšte Foto: Shutterstock

Simptomi raka jetre

Prema studiji, rak jetre je treći najčešći uzrok smrti povezanih sa rakom u svetu i šesti najčešći tip raka uopšte. Očekuje se da će broj smrtnih slučajeva porasti sa 760.000 u 2022. godini na više od 1,3 miliona do 2050.

U ranim fazama primarnog raka jetre, većina ljudi nema nikakve simptome. Kada se simptomi ipak pojave, oni mogu uključivati:

neželjen gubitak telesne težine

gubitak apetita

bol u gornjem delu stomaka

mučninu i povraćanje

opštu slabost i iscrpljenost

nadutost stomaka

žuticu – žutu prebojenost kože i beonjača

svetlu, gotovo belu stolicu