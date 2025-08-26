Slušaj vest

Osam esencijalnih hranljivih materija čini paket vitamina B, poznat i kao B kompleks. Istraživači sa Univerziteta Tafts i drugih institucija otkrili su da ovi vitamini utiču na različite aspekte zdravlja: od kognitivnih funkcija i kardiovaskularnog zdravlja do oporavka nakon gastričnog bajpasa, defekata neuralne cevi i raka.

- Teško je proučavati vitamine B grupe izolovano - kaže gastroenterolog Džoel Mejson, viši naučnik u HNRCA i profesor na Tafts univerzitetu i dodaje:

- Četiri B vitamina deluju zajedno kao kofaktori u mnogim ćelijskim aktivnostima, u procesu koji nazivamo "metabolizam jednog ugljenika".

Taj metabolizam uključuje ključne procese poput sinteze DNK i metabolizma aminokiselina. Zbog te centralne uloge, vitamini B su i korisni i izazovni za istraživanje.

Kognitivno zdravlje i vitamin B12

Jedno od najaktivnijih polja istraživanja jeste veza između vitamina B i kognitivnog zdravlja. Do 75. godine života, oko 40 odsto ljudi ima smanjenu sposobnost apsorpcije vitamina B12 iz hrane, što može dovesti do oštećenja nerava i većeg rizika od demencije.

Iako laboratorijski rezultati često pokazuju "niske do normalne" nivoe B12, mnogi stariji istovremeno razvijaju neurološke deficite koji ukazuju na njegov nedostatak. Irvin H. Rozenberg, profesor emeritus na Tafts univerzitetu, upozorava da je doprinos B12 deficita kognitivnom padu i vaskularnim bolestima često nedovoljno dijagnostikovan.

- Kognitivni pad povezan sa starenjem nije samo Alchajmerova bolest - kaže Rozenberg. Zanemarujemo važnost ishrane i krvnih sudova.

Jedno od najaktivnijih polja istraživanja jeste veza između vitamina B i kognitivnog zdravlja Foto: Shutterstock

Naime, u nekim slučajevima vaskularne bolesti uzrokovane nedostatkom vitamina B češće su povezane sa kognitivnim padom nego nakupljanje štetnih proteina kao što su amiloid i tau.

Kako se meri nedostatak B12

Standardni testovi ne otkrivaju uvek pravi status vitamina B12, jer 80 odsto izmerenog može biti neaktivno. Potrebni su dodatni testovi: MMA (metilmalonska kiselina) i homocistein. Visoki nivoi oba markera sugerišu manjak B12, dok samo povišen homocistein može ukazivati na nedostatak folata.

Rozenberg tvrdi da rano otkrivanje i lečenje deficita može usporiti kognitivni pad. Starije osobe, čak i bez anemije, trebalo bi redovno testirati na B12 i homocistein.

Studije poput Framingemske i VITACOG pokazale su da suplementacija vitaminom B može usporiti smanjenje mozga i poboljšati kognitivne funkcije.

Folna kiselina i B12

U prošlosti, folna kiselina je korišćena za lečenje anemije, ali se pokazalo da može maskirati nedostatak vitamina B12. Visok nivo folata u krvi može pogoršati stanje kod ljudi sa niskim B12, naročito ako utiče na oblik holotranskobalamina (holoTC), koji je ključan za isporuku B12 ćelijama.

Dve nove studije istražuju kako visoki nivoi folata utiču na kognitivne funkcije u vezi s B12.

Dve nove studije istražuju kako visoki nivoi folata utiču na kognitivne funkcije u vezi s B12 Foto: Shutterstock

Vitamin B i zdravlje srca

Riboflavin (B2) može značajno da snizi krvni pritisak kod osoba sa MTHFR 677 TT genotipom. Takođe, vitamini B6, B12 i folat pomažu u snižavanju homocisteina, koji je povezan sa povišenim rizikom od srčanih i moždanih udara.

Ipak, klinička ispitivanja nisu dokazala da suplementacija ovim vitaminima značajno smanjuje srčane udare, iako donekle smanjuje rizik od moždanog udara.

Niacin (B3) može poboljšati lipidni profil, ali izaziva neugodne efekte (crvenilo i nalete vrućine), pa se ređe koristi jer postoje lakše podnošljive alternative.

Vitamin B6 i hronične upale

Najperspektivnija istraživanja trenutno se odnose na ulogu vitamina B6 u borbi protiv hroničnih upala — koje su osnova mnogih bolesti, uključujući bolesti srca, dijabetes, artritis i demenciju.

Neka istraživanja pokazuju da suplementacija B6 može pomoći u smanjenju upala, ali u većim dozama ovaj vitamin može biti toksičan, pa se mora koristiti pod medicinskim nadzorom.