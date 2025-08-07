Da li se pronalazite?

Fobije su iracionalni i onesposobljavajući strahovi uzrokovani određenim predmetima, ljudima ili situacijama. Fobije su anksiozni poremećaji, a uz strah dolazi i potreba da se izbegne ono čega se plašite. Obično se javljaju u detinjstvu i postoje mnoge vrste, kao što su strah od škole, zmija, starosti, smrti, vožnje, visine, zatvorenih prostora itd...

A da li znate da postoji i strah od velikih vodenih površina, kao što su more, okean, jezera i bazeni?

Ova fobija se naziva talasofobija, a naziv potiče od grčke reči „talasa“, što znači more, i reči „fobos“, što znači strah.

Koji su simptomi?

Fobije se smatraju anksioznim poremećajima, tako da simptomi talasofobije mogu biti slični simptomima anksioznosti i najčešće uključuju:

nemir, osećaj nervoze ili zabrinutosti

nemogućnost koncentracije

razdražljivost

napetost mišića

znojenje ili crvenilo u očima

palpitacije srca ili ubrzan puls

tremor

teškoće sa disanjem

bol ili nelagodnost u grudima

osećaj predstojeće propasti

osećaj gubitka kontrole

nervoza u stomaku

jeza ili valovi vrućine

problemi sa spavanjem

Jedan od faktora u razvoju talasofobije može biti strah od nepoznatog Foto: Shutterstock

Kako nastaje talasofobija?

Kao i kod svake druge fobije, postoje različiti faktori koji mogu dovesti do straha od određenih stvari. U slučaju talasofobije, možda ste razvili strah ako ste ikada imali neprijatno iskustvo, na primer, skoro se udavili ili videli ajkulu. Međutim, neka istraživanja su takođe pokazala da se neke fobije, uključujući talasofobiju, mogu naslediti u određenoj meri.

Postoje i faktori okoline, kao što su slušanja o traumatičnim događajima poput utapanja u moru ili okeanu, ali i biološki faktori poput postojanja disfunkcije u mozgu povezane sa obradom straha.

Jedan od faktora u razvoju talasofobije može biti strah od nepoznatog. Kada osoba nema dovoljno informacija ili ne može da kontroliše situaciju ili okruženje, to može izazvati strah i anksioznost. Neki ljudi mogu biti osetljiviji na nepoznata iskustva. Naučnici sugerišu da strah od mora može biti primljen, a ne iracionalan, posebno kada razmišljamo o dubokom moru.

Kako sebi pomoći?

Ako sumnjate na fobiju, prvi korak je da posetite svog porodičnog lekara. On ili ona mogu isključiti fizičke uzroke kao što su srčana oboljenja ili hipertireoza i, ako je potrebno, uputiti vas psihijatru.

Psihijatar postavlja tačnu dijagnozu i određuje terapiju, koja najčešće uključuje kognitivno-bihejvioralnu terapiju. Ako je potrebno, mogu se propisati i lekovi za ublažavanje anksioznosti.

Iako možda nisu trajno rešenje, neki prirodni lekovi i tehnike opuštanja mogu pomoći u ublažavanju anksioznosti i smirivanju. To uključuje:

biljne čajeve

biljne suplemente koje preporučuje vaš lekar

vođenje dnevnika

meditaciju

vežbanje

grupe za podršku