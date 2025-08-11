Slušaj vest

Pranje zuba ujutru je navika koju retko ko preskoči – zbog svežeg daha, zdravlja desni i higijene. Međutim, sve više stručnjaka upozorava da bi možda trebalo da napravimo jednu malu, ali važnu promenu u jutarnjoj rutini - da najpre popijemo čašu vode, pa tek onda peremo zube, savetuje dr Bumeš Tjagi, specijalista opšte medicine i otkriva pet razloga zašto je dobro da dan započnemo s vodom.

Pomaže telu da izbaci toksine nakupljene tokom noći

Tokom sna, telo se regeneriše i detoksikuje – obnavlja ćelije, razgrađuje otpadne materije i oslobađa se toksina. U tom procesu učestvuje i usna duplja, koja se preko noći puni bakterijama i štetnim jedinjenjima.

- Ispijanjem vode odmah po buđenju, pre pranja zuba, pomažete organizmu da se rehidrira, pokrene rad bubrega i jetre i izbaci toksine pre nego što unesete hranu - sugeriše dr Tjagi.

Ako prvo operete zube, uklonićete deo bakterija iz usta, ali ćete istovremeno sprečiti da se korisni procesi detoksikacije završe kako treba. Voda, dakle, daje vašem telu prednost.

Ubrzava metabolizam

Više studija je pokazalo da čaša vode odmah nakon buđenja može da poveća bazalni metabolizam i do 30 odsto. Drugim rečima – telo se razbuđuje i počinje da troši više kalorija, čak i u mirovanju.

Čaša vode odmah nakon buđenja može da poveća bazalni metabolizam i do 30 odsto Foto: Shutterstock

- Na taj način, vaše telo se brže budi, varenje se aktivira, sagorevanje kalorija je efikasnije i lakše se održava telesna težina.Ako prvo popijete vodu, a tek kasnije doručkujete ili perete zube – telo će vam bolje „raditi” čitav dan - savetuje doktor.

Čuva prirodni balans bakterija u ustima

U ustima se ne nalaze samo loše, već i dobre bakterije – one koje štite zube, desni i čitav digestivni sistem. Noćna pljuvačka sadrži korisne enzime i mikroorganizme koji imaju odbrambenu ulogu.

- Ako odmah uzmete četkicu, uklonićete i ono dobro. Ako, međutim, prvo popijete vodu, progutaćete i razblažiti višak štetnih bakterija, sačuvaćete prirodnu floru u ustima i nećete narušiti pH ravnotežu - objašnjava dr Tjagi.

Na taj način voda pomaže da zdrave bakterije ostanu tamo gde bi trebalo – sve dok ne dođe vreme za pranje zuba.

Priprema sistem za varenje

Kada popijete vodu pre doručka, vaš digestivni sistem dobija signal da počne da radi – ali ne naglo, već postepeno i prirodno.

- To može da olakša pražnjenje creva, smanji rizik od zatvora i omogući telu da bolje apsorbuje hranljive materije. Ukoliko prvo operete zube ili pojedete nešto, a da se prethodno ne hidrirate, vaš sistem za varenje možda će biti "lenj" duže nego što bi trebalo - naglašava dr Tjagi.

I pre kafe obavezno popijte čašu vode i sačekajte desetak minuta Foto: Shutterstock

Podiže energiju i poboljšava izgled kože

Pored svega toga, hidratacija pre pranja zuba doprinosi boljem izgledu kože i mentalnoj jasnoći.

- Nedostatak tečnosti ujutru može da izazove umor, siv ten i poteškoće sa koncentracijom. Voda vraća telu potrebnu tečnost, poboljšava elastičnost kože i pomaže vam da se osećate svežije i spremnije za dan koji je pred vama - sugeriše doktor.

Ali zube bi ipak trebalo oprati

Ova preporuka ne znači da zube ne bi trebalo prati – naprotiv! Oralna higijena je i dalje obavezna. Suština je u redosledu: najpre popijte vodu, sačekajte malo, pa operite zube.