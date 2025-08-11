Šta se dešava ako vašem telu nedostaje natrijum? Mineral koji reguliše krvni pritisak i nervni sistem
Ovaj važan mineral pomaže u održavanju ravnoteže tečnosti u telu, reguliše krvni pritisak i omogućava mišićima i nervnom sistemu da pravilno funkcionišu. Natrijum uglavnom konzumiramo kroz kuhinjsku so, ali i kroz mnoge druge namirnice poput sireva, maslina, prerađene hrane i pakovanih supa.
Međutim, u određenim situacijama, kao što su prekomerno znojenje tokom leta, dugotrajne dijete sa veoma niskim unosom soli ili tokom intenzivnog sporta, nivo natrijuma u telu može pasti – a to može imati neprijatne posledice.
Evo nekih jasnih znakova da vašem telu možda nedostaje natrijum:
- Umor i slabost -Hronični osećaj iscrpljenosti, bez očiglednog razloga, može ukazivati na elektrolitski disbalans, uključujući nedostatak natrijuma.
- Glavobolje i vrtoglavica - Nizak nivo natrijuma može izazvati fluktuacije krvnog pritiska, što se često manifestuje glavoboljom, vrtoglavicom ili osećajem nestabilnosti.
- Mučnina i grčevi u mišićima - Ako osećate mučninu, posebno uz grčeve u nogama ili rukama, to može biti znak da vaše telo ne dobija dovoljno natrijuma, posebno nakon obilnog znojenja.
- Zbunjenost i promene raspoloženja - U težim slučajevima, nizak nivo natrijuma može uticati na mozak – osoba može biti dezorijentisana, razdražljiva ili imati poteškoća sa koncentracijom.
Kako povećati unos natrijuma na zdrav način?
Ako sumnjate na nedostatak natrijuma, važno je da se prvo konsultujete sa lekarom i da ne donosite zaključke sami. Međutim, možete napraviti male promene u svom svakodnevnom životu:
- U letnjim danima ili nakon znojenja, posegnite za mineralnom vodom bogatom natrijumom.
- Uključite u ishranu hranu sa prirodnim sadržajem natrijuma: sir, jaja, masline, paradajz, brokoli.
- Ako vežbate ili provodite vreme na suncu, razmislite o elektrolitskim napicima, ali birajte one sa manje šećera.
- Umereno soljenje hrane je takođe važno – nije potrebno potpuno eliminisati so, osim ako nemate zdravstvene probleme koji to zahtevaju.
Telo često šalje suptilne signale kada mu nešto nedostaje – samo treba da naučimo da slušamo. Ravnoteža je ključna, kao i natrijum: ni previše, ni premalo.
izvor: zadovoljna.dnevnik.hr/zdravlje.kurir.rs