Kako da prepoznate simptome potresa mozga? Neurolog otkriva kada odmah potražiti pomoć
Simptomi potresa mozga mogu da se pojave tek nekoliko minuta, ali i sati ili čak dana nakon udarca u glavu. Zato je važno da znate na šta da obratite pažnju.
Bilo da je reč o sportskoj povredi, saobraćajnoj nezgodi ili običnom padu, povrede glave mogu da se dogode svakome. Jedna od najčešćih, a često i zanemarenih povreda je potres mozga – oblik traumatske povrede mozga koji nastaje kada udarac, potres ili naglo pomeranje tela i glave nateraju mozak da se brzo pomeri napred–nazad unutar lobanje.
Kako ističe dr Šrej Kumar Srivastav, specijalista neurolog u bolnici Šarda u Nojdi, neprepoznavanje potresa mozga može da dovede do ozbiljnih posledica – produženih simptoma, rizika od drugog, opasnijeg potresa mozga i dugoročnih oštećenja mozga.
- Zato je važno da sportisti, roditelji, treneri, ali i kolege na poslu znaju da prepoznaju upozoravajuće znake - naglašava on.
Kako da proverite simptome potresa mozga
Ako vi ili neko koga poznajete doživite povredu glave, pratite ove korake koje preporučuju stručnjaci:
Obratite pažnju na fizičke simptome
Simptomi se mogu javiti odmah ili u roku od nekoliko sati. Među najčešćima su:
- mučnina ili povraćanje
- vrtoglavicaili gubitak ravnoteže
- zamućen ili dvostruk vid
- osetljivost na svetlost ili buku
- osećaj umora ili pospanostiglavoboljaili osećaj pritiska u glavi
Savet: čak i ako osoba izgleda dobro, pitajte je kako se oseća, jer mnogi simptomi mogu da budu skriveni i lako zanemareni.
Proverite moždane funkcije
Postavite kratka pitanja ili male mentalne zadatke:
- Deluje li zbunjeno ili dezorijentisano?
- Reaguje li sporije nego inače?
- Može li da se seti samog događaja koji je izazvao povredu?
- Ima li poteškoće sa koncentracijom ili pamćenjem?
Primer testa pamćenja: neka vam kaže koji je dan u nedelji, datum ili da ponovi listu od nekoliko reči nakon par minuta.
Posmatrajte promene u raspoloženju i ponašanju
Čak i blage promene raspoloženja mogu da ukažu na problem:
- razdražljivost ili nervoza
- pojačana anksioznost ili tuga
- „ne liče na sebe“
- iznenadne promene raspoloženja ili emocionalni ispadi
Obratite pažnju na promene u snu
Moguće promene uključuju:
- spavanje duže nego obično
- teškoće sa uspavljivanjem
- osećaj neobične pospanosti tokom dana
Važna napomena: mit je da osoba sa potresom mozga nikako ne sme da spava. Spavanje je dozvoljeno, ali je važno pratiti simptome pre i posle odmora, a po preporuci lekara – buditi osobu u redovnim intervalima tokom prvih 24 sata.
Kada odmah potražiti medicinsku pomoć
Hitno se javite lekaru ili otiđite u najbližu hitnu pomoć ako osoba ima:
- gubitak svesti (čak i vrlo kratak)
- napade ili konvulzije
- povraćanje više od jednom
- pojačanu glavobolju
- teškoće sa buđenjem
- usporen ili nejasan govor
- slabost ili utrnulost ruku ili nogu
Oporavak i naredni koraci
Većina posledica potresa mozga se povlači u roku od 7 do 14 dana, posebno ako se od početka obezbedi odmor i odgovarajuća nega. Prerani povratak na posao, u školu ili sportske aktivnosti može da produži oporavak ili pogorša stanje.
Saveti za oporavak:
- obezbedite fizički i mentalni odmor
- ograničite vreme pred ekranima
- izbegavajte alkohol i teže fizičke aktivnosti
- pridržavajte se plana povratka aktivnostima koji odredi lekar
- Potres mozga ne mora da izgleda dramatično da bi bio opasan. Ponekad je najveći rizik upravo ono što se ne vidi odmah. Ako znate kako da prepoznate simptome i kada da potražite pomoć, možete da sprečite ozbiljne posledice – i zaštitite sebe ili nekog drugog od trajnog oštećenja mozga - poručuje dr Srivastav.
