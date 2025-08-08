Slušaj vest

Bilo da je reč o sportskoj povredi, saobraćajnoj nezgodi ili običnom padu, povrede glave mogu da se dogode svakome. Jedna od najčešćih, a često i zanemarenih povreda je potres mozga – oblik traumatske povrede mozga koji nastaje kada udarac, potres ili naglo pomeranje tela i glave nateraju mozak da se brzo pomeri napred–nazad unutar lobanje.

Kako ističe dr Šrej Kumar Srivastav, specijalista neurolog u bolnici Šarda u Nojdi, neprepoznavanje potresa mozga može da dovede do ozbiljnih posledica – produženih simptoma, rizika od drugog, opasnijeg potresa mozga i dugoročnih oštećenja mozga.

- Zato je važno da sportisti, roditelji, treneri, ali i kolege na poslu znaju da prepoznaju upozoravajuće znake - naglašava on.

Kako da proverite simptome potresa mozga

Ako vi ili neko koga poznajete doživite povredu glave, pratite ove korake koje preporučuju stručnjaci:

Obratite pažnju na fizičke simptome

Simptomi se mogu javiti odmah ili u roku od nekoliko sati. Među najčešćima su:

mučnina ili povraćanje

vrtoglavica ili gubitak ravnoteže

ili gubitak ravnoteže zamućen ili dvostruk vid

osetljivost na svetlost ili buku

osećaj umora ili pospanostiglavoboljaili osećaj pritiska u glavi

Prepoznavanje simptoma je važno za sportiste, roditelje i trenere Foto: Shutterstock

Savet: čak i ako osoba izgleda dobro, pitajte je kako se oseća, jer mnogi simptomi mogu da budu skriveni i lako zanemareni.

Proverite moždane funkcije

Postavite kratka pitanja ili male mentalne zadatke:

Deluje li zbunjeno ili dezorijentisano?

Reaguje li sporije nego inače?

Može li da se seti samog događaja koji je izazvao povredu?

Ima li poteškoće sa koncentracijom ili pamćenjem?

Primer testa pamćenja: neka vam kaže koji je dan u nedelji, datum ili da ponovi listu od nekoliko reči nakon par minuta.

Posmatrajte promene u raspoloženju i ponašanju

Čak i blage promene raspoloženja mogu da ukažu na problem:

razdražljivost ili nervoza

pojačana anksioznost ili tuga

„ne liče na sebe“

iznenadne promene raspoloženja ili emocionalni ispadi

Obratite pažnju na promene u snu

Moguće promene uključuju:

spavanje duže nego obično

teškoće sa uspavljivanjem

osećaj neobične pospanosti tokom dana

Mit je da osoba sa potresom mozga nikako ne sme da spava, ali ipak postoje određeni uslovi Foto: Shutterstock

Važna napomena: mit je da osoba sa potresom mozga nikako ne sme da spava. Spavanje je dozvoljeno, ali je važno pratiti simptome pre i posle odmora, a po preporuci lekara – buditi osobu u redovnim intervalima tokom prvih 24 sata.

Kada odmah potražiti medicinsku pomoć

Hitno se javite lekaru ili otiđite u najbližu hitnu pomoć ako osoba ima:

gubitak svesti (čak i vrlo kratak)

(čak i vrlo kratak) napade ili konvulzije

povraćanje više od jednom

pojačanu glavobolju

teškoće sa buđenjem

usporen ili nejasan govor

slabost ili utrnulost ruku ili nogu Oporavak i naredni koraci

Većina posledica potresa mozga se povlači u roku od 7 do 14 dana, posebno ako se od početka obezbedi odmor i odgovarajuća nega. Prerani povratak na posao, u školu ili sportske aktivnosti može da produži oporavak ili pogorša stanje.

Saveti za oporavak:

obezbedite fizički i mentalni odmor

ograničite vreme pred ekranima

izbegavajte alkohol i teže fizičke aktivnosti

pridržavajte se plana povratka aktivnostima koji odredi lekar