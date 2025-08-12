Bolovi u vratu u leđima kada radimo od kuće

Rad od kuće ima svoje prednosti – nema gužvi u prevozu, nema strogog dres koda, možete da pijete kafu u pidžami i mazite psa kad god poželite. Ali, ima i jednu veliku manu - neergonomski radni prostor. Ako radite za laptopom na sofi, fotelji ili čak u krevetu, vrlo je verovatno da će se javiti bol u vratu i leđima.

Uzroci mogu biti različiti – od neodgovarajuće stolice i visine radnog stola, do položaja monitora i retkih pauza. Evo kako možete da smanjite rizik i olakšate tegobe.

Pravite česte pauze – kretanje je lek

Čak i kad imate idealno podešen radni sto i stolicu, dugotrajno sedenje u istom položaju izaziva ukočenost i bol. Potrudite se da ustanete na svakih pola sata – makar da se protegnete, natočite vodu ili prošetate po kući. Kratke pauze vraćaju energiju i rasterećuju kičmu.

Iako ste kod kuće, pravite mini pauze na svakih pola sata Foto: Shutterstock

Razmislite o stajaćem stolu

Fizioterapeuti često savetuju promenu položaja svakih 30–60 minuta. Ako to ne možete da postignete, stajaći sto može da bude dobar kompromis. Postoje i konvertori koji se postavljaju na postojeći sto i omogućavaju podešavanje visine.

Birajte model koji odgovara vašem prostoru i budžetu, a obratite pažnju na:

jednostavnost montaže

raspon podešavanja visine

električno ili ručno podešavanje

dodatke poput točkića ili polica

Fizioterapeuti često savetuju promenu položaja svakih 30-60 minuta Foto: Shutterstock

I dok stojite, pratite osnovna pravila ergonomije – laktovi su pod uglom od 90 stepeni, a težinu prebacujte s jedne noge na drugu, angažujući mišiće zadnjice, a ne oslanjajući se samo na pasivna tkiva.

Uložite u dobru stolicu

Fotelja ili krevet nisu rešenje za radne sate. Stolica bi trebalo da ima podesive naslone za ruke (napred–nazad, ne samo gore–dole), lumbarnu podršku i visinu koja omogućava da stopala budu na podu. Ako ne dosežete, stavite oslonac ispod nogu.

Ne zaboravite na vid, mišiće i stopala Vid : Premali ekran ili sitan tekst dovode do naprezanja očiju, pa se nesvesno naginjete i naprežete vrat. Povećajte font i razmislite o redovnom pregledu vida.

: Premali ekran ili sitan tekst dovode do naprezanja očiju, pa se nesvesno naginjete i naprežete vrat. Povećajte font i razmislite o redovnom pregledu vida. Mišići : Jaki trbušni i mišići zadnjice podupiru kičmu i smanjuju rizik od bola. Fizioterapeut/trener može da vam pomogne da ih aktivirate.

: Jaki trbušni i mišići zadnjice podupiru kičmu i smanjuju rizik od bola. Fizioterapeut/trener može da vam pomogne da ih aktivirate. Stopala: Ako koristite stajaći sto, nosite udobnu obuću s dobrom podrškom, jer težina celog tela ide preko kičme.

Koliko god da su udobni, krevet i fotelja se ne preporučuju za rad od kuće Foto: Shutterstock

Obratite pažnju na kvalitet sna

Loš jastuk može da bude uzrok jutarnje ukočenosti vrata i ramena. Visina jastuka bi trebalo da omogući neutralan položaj glave, bez savijanja naviše ili naniže. Cena jastuka nije nikakav garant – bitno je da se probudite odmorni i bez bola.

Savet plus – umirite misli

Način na koji doživljavamo bol utiče na njegovo jačanje. Stres smanjuje toleranciju, pa i manji problem deluje nepodnošljivo. Sledeća tehnika opuštanja može da pomogne:

Vizuelizacija : zatvorite oči i zamislite omiljeno mesto, poput plaže ili mirne šume;

: zatvorite oči i zamislite omiljeno mesto, poput plaže ili mirne šume; Disanje stisnutih usana: udahnite kroz nos, a izdahnite polako kroz blago stisnute usne, kao da gasite sveću. Ponovite nekoliko puta i primetićete smirenje.