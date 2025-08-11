Hiperpigmentacija označava svaku oblast kože koja je tamnija od vaše prirodne boje tena zbog pojačane proizvodnje smeđeg pigmenta melanina

Ako vas muče tamne mrlje na koži nastale zbog hiperpigmentacije, dobra vest je da danas postoji više načina nego ikada da se rešite ove bezopasne, ali estetski neprijatne promene.

Hiperpigmentacija označava svaku oblast kože koja je tamnija od vaše prirodne boje tena zbog pojačane proizvodnje smeđeg pigmenta melanina. Uzroci mogu biti izlaganje suncu, upale, melazma, određena zdravstvena stanja ili lekovi. Staračke pege i sunčeve mrlje su tipični primeri hiperpigmentacije.

U nastavku stručnjaci otkrivaju najbolje načine da sprečite i uklonite hiperpigmentaciju.

Održavajte kožu hidriranom kako biste ubrzali obnavljanje ćelija

Iako vam je glavni cilj da posvetlite tamne mrlje, dobar preparat koji se može nabaviti bez recepta treba da sadrži sastojke koji koži donose i druge koristi.

- Pored sastojaka koji deluju na pigment, kvalitetan preparat će sadržati hidratantne agense poput glicerina ili hijaluronske kiseline, a možda i retinol koji ubrzava obnavljanje ćelija. Ovi neaktivni sastojci omogućavaju aktivnim posvetljivačima da deluju efikasnije - objašnjava dr Doris Dž. Dej, klinički asistent na Katedri za dermatologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Njujorku.

Dobar hidratant takođe obnavlja lipidnu (masnu) barijeru kože, pomažući novim ćelijama da ostanu zdrave dok se pomeraju ka površini i zamenjuju stare, navodi Medicinski centar Univerziteta Tenesi.

Najefikasnija mera zaštite je redovna upotreba zaštitnog sredstva sa SPF 30 ili većim, svakog dana Foto: Shuterstock

Zaštitite kožu od sunca

Najefikasniji način da sprečite promene boje kože izazvane suncem jeste redovna upotreba širokospektralnog zaštitnog sredstva sa SPF 30 ili većim, svakog dana – čak i kada je oblačno ili sveže vreme.

- UV zraci dodatno stimulišu pigment, pa tamne mrlje postaju još tamnije. Neophodno je da svakodnevno nanosite zaštitu na sve izložene delove kože - kaže dr Dej.

SPF označava stepen zaštite samo od UVB kratkih talasa. Da biste se zaštitili i od UVA dugih talasa, birajte širokospektralni preparat. Američka akademija za dermatologiju (AAD) dodatno savetuje da izbegavate boravak na otvorenom između 10 i 14 časova, kada je sunce najjače. Takođe, nošenje šešira sa širokim obodom može zaštititi glavu, lice, uši i vrat.

Ne dirajte ujede insekata, mitisere i druge promene na koži

Koliko god da je primamljivo da se počešete nakon ujeda komarca ili istisnete uporan miteser, setite se starog upozorenja – „Ne diraj!“ i pridržavajte se toga.

- Češanje i stiskanje samo povećavaju upalu koja je odgovorna za promenu boje kože. Što više dirate sada, gore će izgledati kasnije - objašnjava dr Džanin Dauni, dermatolog.

Načini za izbeljivanje flekica

Što pre počnete tretman, lakše ćete ukloniti hiperpigmentaciju.

- Pigment iz tamnih mrlja s vremenom može da se pomeri dublje u kožu - kaže dr Dauni.

Sastojci na koje treba obratiti pažnju u ovim preparatima su azelaična i glikolna kiselina, vitamin C i retinoidi, prema preporukama Američke akademije za dermatologiju (AAD).

- Vitamin C, ekstrakt korena sladića i kojinska kiselina smanjuju hiperpigmentaciju inhibirajući enzim tirozinazu, koji učestvuje u stvaranju melanina - objašnjava N’Kita Vilson, kozmetički hemičar iz Njujorka.

Dobri rezultati se beleže i sa traneksaminskom kiselinom, kao i alfa i beta hidroksi kiselinama. One deluju tako što skidaju površinski sloj kože, ubrzavaju obnavljanje ćelija i uklanjaju pigmentisane ćelije.

Iako mnogi ovakvi sastojci imaju efekat „izbeljivanja“ tamnih mrlja, Američka akademija za dermatologiju upozorava da se nikada ne koristi tečni hlor na koži.

Pigment iz tamnih mrlja s vremenom može da se pomeri dublje u kožu Foto: Shutterstock

Pitajte dermatologa za napredne tretmane

Ako kreme ne daju željeni efekat, lekar može predložiti jače metode – hemijske pilinge, mikroneedling, mikrodermoabraziju, dermoabraziju ili laserski tretman.

Važno je znati da nepravilna primena lasera ili sličnih tretmana može pogoršati stanje, naročito kod tamnijeg tena, izazivajući depigmentaciju, hiperpigmentaciju, opekotine ili ožiljke.

Pokušajte sa alojom verom

Društvene mreže prepune su „kućnih recepata“ za posvetljivanje kože, ali većina daje minimalne rezultate. Ipak, istraživanja pokazuju da aloe vera može imati efekat.

- Aloja i njen aktivni sastojak aloenzin poznati su po umirujućem i protivupalnom delovanju, pa se često preporučuju kod iritacija i opekotina od sunca - objašnjava dr Suzan Masik, dermatolog iz Medicinskog centra Univerziteta Ohajo.

U većim koncentracijama, aloja može delovati na posvetljivanje kože inhibiranjem tirozinaze i melanogeneze – procesa stvaranja pigmenta.

Suprotno tome, limunov sok se ne preporučuje.

- Psoralen iz limuna i limete može izazvati hiperpigmentaciju ako koža tretirana sokom dođe na sunce - upozorava Masik.

Za zdravlje kože posebno su važni vitamini A, B, C i E, antioksidansi i minerali poput cinka, kalcijuma i magnezijuma Foto: Shutterstock

Hranite se uravnoteženo

Zdravlje kože počinje iznutra, pa je pravilna ishrana ključna.

- Hrana bogata hranljivim materijama doprinosi zdravoj koži, dok prerađena hrana dovodi do sivog i umornog izgleda. Posebno su važni vitamini A, B, C i E, antioksidansi i minerali poput cinka, kalcijuma i magnezijuma - kaže dr Dauni.

Dodaci sa ekstraktom zelenog čaja, sladića ili duda mogu pomoći u posvetljivanju kože i smanjenju upale.

Hrana sa visokim glikemijskim indeksom – poput slatkiša, gaziranih pića i belog hleba – može podstaći rad melanocita i time pojačati pigmentaciju. Prekomerni unos alkohola isušuje kožu i širi krvne sudove, što može učiniti hiperpigmentaciju vidljivijom.

Kada se obratiti dermatologu? Hiperpigmentacija je česta pojava, ali postoji mnogo načina da se ublaži ili ukloni. Iako su tamne mrlje uglavnom bezopasne, ako primetite crvenilo, svrab, bol, toplotu na dodir ili gnoj, obavezno se obratite dermatologu.