DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Spavanje na levoj strani može poboljšati varenje, cirkulaciju i doprineti zdravlju srca i limfnog sistema

Slušaj vest

Studije su pokazale da ljudi koji su spavali na levoj strani imaju manje simptoma gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) u poređenju sa onima koji su spavali na desnoj strani ili na leđima.

Veruje se da spavanje na levoj strani može poboljšati varenje jer gravitacija pomaže hrani da se lakše kreće od želuca do creva.

Leva strana za bolje varenje

Da biste pomogli varenju, pronađite udoban položaj na levoj strani. Naučnici su čak objasnili šta bi moglo pomoći da ovaj položaj bude efikasniji za varenje:

Lezite na leđa i polako se okrenite na levu stranu. Možete saviti levu ruku u laktu i koristiti je kao jastuk ili jednostavno staviti pravi jastuk ispod glave.

Blago savijte obe noge i stavite ih jednu preko druge. Možete postaviti srednje tvrd jastuk između kolena za dodatnu potporu i bolje poravnanje kičme.

Stavite jastuk ispod glave kako biste održali vrat u pravilnom položaju sa kičmom. Jastuk ne sme biti ni previsok ni prenizak, zato pronađite idealan ugao koji vam odgovara.

Kada se smestite, prilagodite položaj po potrebi da biste se potpuno opustili. Loši položaji za varenje

Spavanje na desnoj strani se ne preporučuje ako želite da poboljšate varenje. Istraživanja pokazuju da ovaj položaj opušta donji ezofagealni sfinkter, što omogućava želudačnoj kiselini da se vrati u jednjak, što može izazvati refluks i gorušicu.

Spavanje na desnoj strani se ne preporučuje ako želite da poboljšate varenje Foto: Shutterstock

Drugi nepovoljni položaji uključuju ležanje na leđima, na stomaku i pogrbljenje. Iako neki od ovih položaja mogu pomoći kod nadimanja, nisu idealni za varenje zbog potencijalnog rizika od refluksa kiseline.

Važno je napomenuti da ne postoje jaki naučni dokazi koji ove položaje čine „opasnim“, ali oni svakako ne pomažu varenju i ponekad ga mogu dodatno otežati.

Položaji koji pomažu kod nadimanja

Osećaj naduvenosti i nelagodnosti može da poremeti vaš san. Krivac su crevni gasovi, koji su često uzrokovani gutanjem vazduha tokom jela ili pića, ili konzumiranjem hrane koju je teško svariti.

Iako ne postoji univerzalno rešenje za ublažavanje gasova, određeni položaji spavanja mogu pomoći kod simptoma i podstaći gasove da se brže kreću kroz creva.

Evo nekoliko položaja koji mogu pomoći u ublažavanju nadimanja:

Spavanje na boku

Lezite udobno na levoj strani, sa levom rukom i ramenom na dušeku. Noge treba da budu blago savijene – ovo može pomoći u lakšem prolasku gasova.

Položaj fetusa

Sklapanjem u fetalni položaj (kao slovo C), opuštate trbušne mišiće i ublažavate nelagodnost zbog gasova. Ovaj položaj možete raditi sa bilo koje strane tela. Jednostavno legnite na bok i privucite kolena ka grudima.

Fetalni položaj opušta stomak i ublažava nelagodnost od gasova Foto: Shutterstock

Uzglavlje kreveta u podignutom položaju

Često se koristi za respiratorne bolesti i zapušen nos, ali može pomoći i kod varenja. Stavite dodatne jastuke ispod glave i gornjeg dela tela da biste se malo podigli – to će smanjiti refluks i sprečiti gutanje vazduha.

Položaj na stomaku

Iako ne pomaže direktno kod gasova, može ublažiti pritisak u stomaku i pomoći vam da se opustite. Lezite na stomak i okrenite glavu na jednu stranu.

Kako spavati kod zatvora

Zatvor karakteriše tvrda, suva stolica koju je teško izbaciti, što često dovodi do nadimanja i nelagodnosti, što otežava pronalaženje udobnog položaja za spavanje. Istraživanja pokazuju da nesanica može biti faktor rizika za zatvor, pa je kvalitetan san veoma važan.

Evo nekoliko predloga koje možete isprobati pre spavanja:

Topla voda: Pijenje tople ili čaja pre spavanja može stimulisati pražnjenje creva, omekšati stolicu i pomoći kod zatvora.

Lagana vežba: Kratke aktivnosti poput istezanja ili joge pre spavanja mogu ublažiti zatvor i poboljšati san. Ove vežbe stimulišu rad creva, smanjuju stres i opuštaju mišiće. Idealno je vežbati 10 minuta, 1–2 sata pre spavanja.

Kratke aktivnosti poput istezanja ili joge pre spavanja mogu ublažiti zatvor Foto: Shutterstock

Tople obloge: Postavljanje grejne podloge ili grejnih obloga na stomak može pomoći u ublažavanju simptoma. Toplota opušta crevne mišiće, poboljšava cirkulaciju i stimuliše peristaltiku creva.

Šta je sa bolom u stomaku?

Bol u stomaku može biti veoma neprijatan, posebno noću. Bez obzira da li je uzrokovan lošim varenjem, gasovima, refluksom kiseline ili jednostavno lošom hranom, često remeti san. Međutim, postoje položaji koji mogu pomoći.

Preporučuje se ležanje na levoj strani kod bolova u stomaku, jer poboljšava varenje i ublažava tegobe poput gasova i zatvora. Ipak, slušajte svoje telo i pronađite položaj koji vam najviše odgovara.

Kako podržati varenje pre spavanja?

Dobar položaj tokom spavanja može pomoći kod varenja, ali to nije jedina stvar na koju treba obratiti pažnju. Izbegavajte tešku, začinjenu ili kiselu hranu pre spavanja. Umesto toga, birajte lagane obroke bogate vlaknima i hranljivim materijama i jedite ih nekoliko sati pre spavanja.

Takođe možete malo podići gornji deo tela dodatnim jastucima kako biste smanjili refluks. Nedostatak sna takođe može biti uzrok poremećaja creva.