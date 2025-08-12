Slušaj vest

Većina bakterija je bezopasna, neke su čak i korisne, ali pod određenim uslovima mogu izazvati ozbiljne bolesti. Zanimljivo je da su neka od najprljavijih mesta ona koja najmanje očekujemo.

Ovih osam mesta iz svakodnevnog života kriju najviše bakterija – saznajte koja su i kako da se zaštitite:

Ručke za kolica u prodavnici

Stotine ljudi ih koristi svakog dana, a retko se dezinfikuju. Istraživanja pokazuju da više od 70 odsto kolica sadrži koliformne bakterije poput Ešerihije koli, često povezane sa fekalnom kontaminacijom. Na njima su pronađene i bakterije Klebsiella pneumoniae.

Savet: Pre upotrebe obrišite dršku dezinfekcionim sredstvom, posebno ako nakon toga dodirujete hranu, lice ili telefon.

Kuhinjski sunđeri

Topla, vlažna i porozna struktura sunđera idealna je za razvoj bakterija. Već nakon dve nedelje korišćenja, u njemu mogu da se nađu milioni mikroorganizama.

Savet: Dezinfikujte sunđer jednom nedeljno – stavite ga u mikrotalasnu, potopite u sirće ili operite u mašini za sudove. Čim počne da ispušta neprijatan miris, zamenite ga. Koristite posebne sunđere za pranje sudova i za čišćenje površina.

Topla, vlažna i porozna struktura sunđera idealna je za razvoj bakterija Foto: Profimedia

Daske za sečenje

Tragovi noža lako sakupljaju bakterije poput salmonele i ešerihije koli.

Savet: Uvek imajte odvojene daske za sečenje sirovog mesa i povrća. Dobro ih operite vrućom vodom i deterdžentom, dobro osušite i zamenite kada se oštete.

Kuhinjske krpe

Često koristimo krpe za sušenje ruku, brisanje površina i sakupljanje prosutih tečnosti, ali ih retko peremo dovoljno često.

Savet: Redovno ih perite na visokoj temperaturi sa dezinfekcionim sredstvom. Ako je moguće, koristite papirne ubruse za čišćenje površina.

Mobilni telefoni

Gotovo stalno su nam u rukama – čak i u kupatilu. Toplota i stalno dodirivanje su idealni za nakupljanje bakterija poput stafilokoka.

Savet: Ne koristite mobilni telefon u kupatilu. Redovno ga čistite mekom krpom i blagim sapunom, izbegavajući jake hemikalije i direktno prskanje.

Četkice za zube blizu toaletne šolje

Puštanje vode u toaletu stvara oblak mikroskopskih kapljica koje mogu završiti na četkici.

Savet: Držite četkicu za zube što dalje od toaleta, isperite je nakon svake upotrebe i ostavite da se osuši vertikalno. Menjajte je svaka tri meseca.

Četkicu za zube držite dalje od WC šolje, dobro je ispirajte i menjajte svaka tri meseca Foto: Profimedia

Tepisi u kupatilu

Oni apsorbuju vodu nakon svakog tuširanja, stvarajući toplo i vlažno okruženje idealno za bakterije i buđ.

Savet: Okačite tepih da se osuši nakon upotrebe i perite ga jednom nedeljno na visokoj temperaturi. Razmislite o alternativama kao što su brzosušeće drvene ili kamene površine.

Peškiri i igračke za kućne ljubimce

Često su vlažne i u kontaktu sa pljuvačkom, krznom, urinom i bakterijama iz okoline. Mogu da sadrže ešerihiju koli i stafilokoke.

Savet: Perite igračke i peškire svog ljubimca jednom nedeljno na visokoj temperaturi deterdžentom bezbednim za kućne ljubimce. Osušite igračke na vazduhu i redovno ih menjajte.

Zaključak Bakterije su svuda oko nas i ne možemo ih potpuno izbeći, ali redovno pranje ruku, čišćenje predmeta i pravilno skladištenje znatno smanjuju rizik od infekcija. Na kraju krajeva, higijena je bukvalno – u našim rukama.